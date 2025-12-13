"Αγαπητό policenet, συγχαρητήρια για την ενημερωτική σας ιστοσελίδα.

Την περασμένη χρονιά έγινε πολύ κουβέντα για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος των Αστυνομικών.

Ως αστυνομικός και καθημερινός αναγνώστης σας, διαβάζω αρκετά συχνά δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τραυματισμούς συναδέλφων εν ώρα υπηρεσίας.

Η συχνότητα είναι τέτοια που πραγματικά αναρωτιέμαι...

Έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια ένα μικρό χρονικό διάστημα (για παράδειγμα ένας μήνας) χωρίς να τραυματιστεί κάποιος Αστυνομικός;

Και οι Πυροσβέστες και οι Στρατιωτικοί κάνουν ένα επικίνδυνο επάγγελμα, τραυματίζονται όμως τόσο συχνά;

Επικίνδυνη είναι και η δουλειά των Λιμενικών, όπως και των ανθρώπων που εργάζονται σε τόσα άλλα αντικείμενα (οικοδομή, αυτοκινητιστές και τόσα άλλα), ωστόσο δεν τραυματίζονται κατά δεκάδες εν ώρα εργασίας όπως εμείς οι Αστυνομικοί (και ευτυχώς, να είναι πάντα καλά οι άνθρωποι).

Να πούμε μία μεγάλη αλήθεια για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος των Αστυνομικών;

Δεν είναι απλά επικίνδυνο ... είναι ακραία επικίνδυνο.

Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να μειώσω την τεράστια αξία και καθημερινή προσφορά των υπόλοιπων Σωμάτων ή Επαγγελματικών Κλάδων.

Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι Αστυνομικοί βρίσκονται διαρκώς σε μία εμπόλεμη κατάσταση, ωστόσο αυτό το δεδομένο, ούτε μνημονεύεται, ούτε αναγνωρίζεται.

Η άποψη μου είναι πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς.

Πλέον σαν κοινωνία συνηθίσαμε να ακούμε για τραυματισμένους Αστυνομικούς.

Παρακαλώ να αναδείξετε το θέμα περισσότερο, δεδομένου ότι κι εμείς έχουμε οικογένειες που καθημερινά αγωνιούν και το να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους έχει ιδιαίτερη αξία.

Σας ευχαριστώ"

Με αφορμή την ανωτέρω επιστολή του αναγνώστη μας, παραθέτουμε (χρονολογικά με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης), τα άρθρα του Policenet.gr (των τελευταίων δύο μηνών) που αφορούν τραυματισμούς Αστυνομικών :

12.12.2025: Μία Αστυνομικός τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας - Δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου

11.12.2025: 28χρονος τραυμάτισε δύο Αστυνομικούς

9.12.2025: Διαρρήκτης επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τον τραυμάτισε σε χέρι και πόδι

9.12.2025: Οκτώ Αστυνομικοί τραυματίστηκαν εν ώρα υπηρεσίας

8.12.2025: Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίστηκε από πέτρα στο πρόσωπο

3.12.2025: Μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Τμήμα - Μόλις άνοιξε η πόρτα του υπηρεσιακού οχήματος, επιτέθηκε στους αστυνομικούς

30.11.2025: Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων αναφέρεται, ο τραυματισμός δύο Αστυνομικών)

29.11.2025: Τραυματισμός Αστυνομικού εν ώρα υπηρεσίας - Δεχόταν χτυπήματα ακόμα και όταν είχε πέσει στο έδαφος

16.11.2025: Αστυνομικός τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσιας - Δέχθηκε επίθεση

14.11.2025: Μ. Χρυσοχοΐδης για το περιστατικό με τον εμβολισμό - τραυματισμό αστυνομικών

12.11.2025: Νεότερη ενημέρωση για την εξέγερση σε Δομή - Δύο τραυματίες Αστυνομικοί

11.11.2025: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο

1.11.2025: ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση - Πληροφορίες για έναν τραυματία Αστυνομικό

1.11.2025: Τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

31.10.2025: Ζευγάρι τραυμάτισε Αστυνομικό εν ώρα Υπηρεσίας - Γιατί του επιτέθηκαν

29.10.2025: Τραυματίστηκε αστυνομικός σε καταδίωξη

28.10.2025: Σοβαρό επεισόδιο – Άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

25.10.2025: Βίντεο ντοκουμέντο: Κινδύνευσε η ζωή Αστυνομικών - Πολύ δύσκολο περιστατικό

22.10.2025: Τρεις Αστυνομικοί τραυματίστηκαν εν ώρα υπηρεσίας - Τους επιτέθηκαν 20 άτομα

20.10.2025: Επεισοδιακή σύλληψη - Αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο

20.10.2025: Απόπειρα απόδρασης από αστυνομικό τμήμα - Βίντεο με την προσπάθεια του κρατούμενου που τραυμάτισε και Αστυνομικό

18.10.2025: Δράστης τραυμάτισε Αστυνομικό