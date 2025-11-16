PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομικός τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσιας - Δέχθηκε επίθεση

τροχονόμος intime
13:35 | 16/11/2025

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την επίθεση κατά εργαζομενου αστυνομικού του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, στη διάρκεια τροχονομικου ελέγχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί οτι ο δράστης, οδηγός δικυκλου, είχε καταγγελθει απο γονέα, οτι λίγη ώρα πριν, κινούμενος αντίθετα με τη φορά, σε κεντρική οδό της πόλης μας, με υπερβολική ταχυτητα και από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε το δύο ετών παιδί του!

Διαβάστε επίσης

Ο συνάδελφος έχει υποστεί σωματικές βλάβες από την επίθεση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα κατά Νομο.

Το Σωματείο στέκεται συμπαράστατης στο συνάδελφο στον οποίο ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

(φωτο αρχείου)

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΕΛ.ΑΣ. Λάρισα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis