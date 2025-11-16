Αστυνομικός τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσιας - Δέχθηκε επίθεση

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την επίθεση κατά εργαζομενου αστυνομικού του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, στη διάρκεια τροχονομικου ελέγχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί οτι ο δράστης, οδηγός δικυκλου, είχε καταγγελθει απο γονέα, οτι λίγη ώρα πριν, κινούμενος αντίθετα με τη φορά, σε κεντρική οδό της πόλης μας, με υπερβολική ταχυτητα και από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε το δύο ετών παιδί του!

Ο συνάδελφος έχει υποστεί σωματικές βλάβες από την επίθεση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα κατά Νομο.

Το Σωματείο στέκεται συμπαράστατης στο συνάδελφο στον οποίο ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

(φωτο αρχείου)