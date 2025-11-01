Τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30’, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων.

Λίγο πριν τις 20:30′ αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν -5- άτομα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.