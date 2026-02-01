Τρεις Aστυνομικοί τραυματίστηκαν εν ώρα υπηρεσίας

Απογευματινές ώρες χθες (31-01-2026), πραγματοποιήθηκε έκτακτη συγκέντρωση – πορεία (150) περίπου ατόμων, η οποία κινήθηκε σε κεντρικές οδούς της πόλης.

Κατά τη διέλευση της πορείας από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων, η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών (3) αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων (4) εκ των επιτιθέμενων.

Διαβάστε επίσης

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.