Μία Αστυνομικός τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας - Δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου

Ένα περιστατικό που ξεκίνησε από μια απλή αστυνομική έρευνα κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό στο Ηράκλειο. Χθες το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν 17χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο ανήλικος αντέδρασε βίαια, επιτιθέμενος στους αστυνομικούς, με συνέπεια μία από αυτές να υποστεί κάταγμα στη μύτη και να χρειαστεί άμεση ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, δίνοντας συνέχεια στην υπόθεση που προβληματίζει την τοπική κοινωνία για τη διαχείριση των ανηλίκων και τα θέματα ασφάλειας

Πηγή: ekriti.gr