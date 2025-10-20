Επεισοδιακή σύλληψη - Αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο

Πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 17/10/2025 στις 01:00 τα ξημερώματα έπειτα από κλοπή αυτοκινήτου μάρκας smart που είχε γίνει στην Γλυφάδα, πληρώματα της Άμεσης Δράσης καταδίωκαν το ανώτερο όχημα που προσπαθούσε να διαφύγει με αποτέλεσμα από την Γλυφάδα το αυτοκίνητο να ακινητοποιθεί στον Άγιο Ιωάννη Ρεντη με το δράστη να διαφεύγει από το σημείο πεζός.

Ωστόσο, ο δράστης "λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο".

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr , ένας Ειδικός Φρουρος που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και υπηρετεί στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας, καταδίωξε τον δράστη πεζός και κατάφερε να τον συλλάβει.

Ο εν λόγω Ειδικός Φρουρός κατά την προσπάθεια του να δεσμεύσει το δράστη τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Το κλεμμένο όχημα τελικά παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.