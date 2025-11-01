ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση - Πληροφορίες για έναν τραυματία Αστυνομικό

Επίθεση με βόμβες μολότοφ σημειώθηκε νωρίτερα στον λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια, με στόχο κλιμάκιο της ΟΠΚΕ που πραγματοποιούσε παρουσία στην περιοχή.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες διέφυγαν προς τα γύρω στενά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με αξιοποίηση υλικού από κάμερες και περιπολίες στην περιοχή.

Τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται.

Το περιστατικό εντάσσεται στο διαρκές κλίμα έντασης γύρω από τον λόφο του Στρέφη και τα Εξάρχεια.