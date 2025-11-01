Ενημέρωση μελών Ε.ΑΣ.Υ.Α. αναφορικά με απόφαση Π.Ο.ΑΣ.Υ. για έκτακτη κράτηση στη μισθοδοσία Αστυνομικών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Με το υπ’ αριθ. 502/6/119 από 25/10/2025 έγγραφό της προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) γνωστοποίησε την απόφασή της για τη διενέργεια έκτακτης κράτησης ύψους τριών (3) ευρώ από όλα τα μέλη των Ενώσεων της χώρας με τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να παρασχεθεί οικονομική στήριξη στην οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α., το οποίο αποφάσισε ομόφωνα να ΜΗΝ πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε έκτακτη κράτηση από τα μέλη μας.

ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΔΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ, ΔΙΧΩΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.

Παράλληλα, η οποιαδήποτε μορφή στήριξης —οικονομική, νομική, ηθική ή άλλη— θα συνεχίσει να παρέχεται, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, απευθείας και ύστερα από συνεννόηση με την οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη.

Η Ένωσή μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας του Γιώργου, με πράξεις και όχι λόγια — μέσα από κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις τιμής και έμπρακτη υποστήριξη σε οικονομικό, νομικό και ηθικό επίπεδο. Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα μάλιστα, οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γεωργίου Λυγγερίδη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε με έξοδα των δύο Ενώσεων, παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υ.Γ. : Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν, ας το πράξουν από το δικό τους «υγιές» ταμείο και όχι με τα χρήματα των απλών αστυνομικών και των Ενώσεων που καθημερινά δίνουν μάχη για να σταθούν όρθιες.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος