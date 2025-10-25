Βίντεο ντοκουμέντο: Κινδύνευσε η ζωή Αστυνομικών - Πολύ δύσκολο περιστατικό

Τα ξημερώματα, στην Καλλιθέα, ένας άνδρας 50 ετών, άρχισε στα καλά καθούμενα να προκαλεί φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον σταματήσει και τότε ο 50χρονος τον μαχαίρωσε. Συνάδελφός του αστυνομικού ακινητοποίησε τον δράστη πυροβολώντας τον στο πόδι. Ο Παναγιώτης Μπούσιος εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο.

Διαβάστε επίσης

Στο βίντεο καταγράφεται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης να σημαδεύει με το όπλο του έναν 50χρονο και τον καλεί να σταματήσει. Κάποια στιγμή, τον πυροβολεί δύο φορές και αμέσως πέφτει δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθεί...

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο 50χρονος είχε μαχαιρώσει τον συνάδελφό του στο αριστερό χέρι, όταν προσπάθησε να τον πλησιάσει. Ένας κάτοικος της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα περιγράφει στην κάμερα του STAR τι συνέβη γύρω στις τρεις και μισή τα ξημερώματα.

«Σε μια στιγμή έφυγε πίσω από το αμάξι και ορμάει προς αυτούς· του ρίχνει στα πόδια ο αστυνομικός, αλλά αυτός δεν έπεσε κάτω».

Καλλιθέα: «Του έλεγαν να πέσει κάτω και αυτός φώναζε ότι ''θα σας σκοτώσω''»

Περίοικοι είχαν δει τον 50χρονο να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κάλεσαν την αστυνομία.

«Γρατζουνούσε τα αυτοκίνητα, μετά ήρθε κάποιος αστυνομικός», λέει κάτοικος της περιοχής.

«Του λέγανε «πέσε κάτω, πέσε κάτω» να τον ακινητοποιήσουν, και αυτός έλεγε «θα σας σκοτώσω».

Παρά τον πυροβολισμό που έχει δεχτεί στο πόδι ο 50χρονος, όπως φαίνεται και από τις κάμερες καταστημάτων που κατέγραψαν το αιματηρό επεισόδιο, δεν πτοείται. Περπατά σχεδόν κανονικά, ενώ είναι εμφανές και το τραύμα του στο δεξί του πόδι.

Καλλιθέα: Εκκρεμούσε εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό σε ψυχιατρικό ίδρυμα

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ ο αστυνομικός στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Όπως διαπιστώθηκε και στο παρελθόν είχε εγκλειστεί, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: star.gr