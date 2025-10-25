Άνδρας βγήκε στον δρόμο και πετούσε 50ευρα - Κινητοποίηση των Αστυνομικών που διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία την κατάσταση

Ο ουρανός γέμισε χαρτονομίσματα των 50 ευρω στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετάει χρήματα σε περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποιώντας την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος άντρας φάνηκε αρχικά να βγαίνει από την οικία του φωνάζοντας προς τους περαστικούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και ξεκίνησε να τα πετάει στον δρόμο. Οι περαστικοί, ανησυχώντας έντονα για την ψυχική υγεία του άντρα, ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχε προλάβει να διασκορπίσει στον δρόμο.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Κατόπιν εκτίμησης της κατάστασής του και λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Τελικά, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Πηγή: ertnews.gr