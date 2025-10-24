Αστυνομικοί ετοιμάζονται για συγκέντρωση διαμαρτυρίας - Ποιο είναι το αίτημα τους

Ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης:

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ: Κάλεσμα σε διαμαρτυρία

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί όλα τα μέλη της, καθώς και κάθε συνάδελφο που αντιλαμβάνεται τη σημασία της υγειονομικής μέριμνας στο Σώμα, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ.

Αφορμή αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Αρχηγείου για παύση λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, μια απόφαση που υποβαθμίζει την παροχή υγειονομικής φροντίδας στους αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, αλλά και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού.

Διεκδικούμε:

- Την άμεση ανάκληση της απόφασης για παύση λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου και την ενίσχυσή του.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης