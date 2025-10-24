Σε ποια Χώρα καλούν απόστρατους Αστυνομικούς να επιστρέψουν στην Υπηρεσία και γιατί

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας καλεί απόστρατους αστυνομικούς να επιστρέψουν προσωρινά στην υπηρεσία, προσφέροντας μισθό 80.000 δηνάρια (περίπου 700€).

Η κίνηση αυτή γίνεται λόγω έλλειψης νέων υποψηφίων.

Διαβάστε επίσης

Συνταξιούχοι αστυνομικοί αναφέρουν ότι οι θέσεις που τους προτείνονται δεν αντιστοιχούν στην προηγούμενη ειδικότητά τους, αλλά σε καθήκοντα φύλαξης κτιρίων.

Κάποιοι αρνούνται, θεωρώντας την αμοιβή χαμηλή για τις ευθύνες.

Συνδικαλιστικοί φορείς κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο και θέτουν νομικά ερωτήματα: θα έχουν οι απόστρατοι πλήρεις αρμοδιότητες; θα φέρουν όπλο; θα θεωρούνται υπηρεσιακά πρόσωπα;

Παρά τις ανησυχίες, υποστηρίζεται ότι η επιστροφή αποστράτων θα βοηθήσει στην κάλυψη αναγκών και στη μείωση του φόρτου εργασίας στις αστυνομικές δυνάμεις.