Τραυματίστηκε αστυνομικός σε καταδίωξη

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όταν πλήρωμα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιχείρησε να πραγματοποιήσει αστυνομικό έλεγχο σε μοτοσικλέτα στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, οι επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα αρνήθηκαν να σταματήσουν και ανέπτυξαν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Διαβάστε επίσης

Το όχημα κινήθηκε μέσω της Λεωφόρου Κύμης προς την Αττική Οδό και εισήλθε σε αυτή από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Η καταδίωξη έληξε λίγο μετά τα διόδια, όπου η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι δύο αναβάτες (19 και 22 ετών) συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ κατά τη διαδικασία της σύλληψης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αντίσταση και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.