Νομοσχέδιο για τους μισθούς των ένστολων: Τι δήλωσε στο Policenet.gr η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Τρεις καίριες προτάσεις

Για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου που αφορά μισθολογικά ζητήματα των ένστολων μίλησε αποκλειστικά στο Policenet.gr και την Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη η Επίτιμη Γενική Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος ε.α. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

«Το νέο σχέδιο νόμου για το μισθολόγιο των ενστόλων είναι άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται το φιλότιμο των Ελλήνων αστυνομικών. Αντί για ουσιαστική ενίσχυση, κατανέμει άνισα τους πόρους και προσφέρει ελάχιστα σε ανθρώπους που εργάζονται νύχτα, σε επικίνδυνες συνθήκες, με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά.

Προτάσεις και επισημάνσεις

Το Άρθρο 3 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε το επίδομα επικινδυνότητας να ενσωματωθεί στο βασικό μισθό και να μην εξαρτάται από υπουργικές αποφάσεις.

Το Άρθρο 7 να προβλέπει ενιαίο μισθολόγιο για όλα τα ένστολα σώματα, χωρίς διακρίσεις.

Και το Άρθρο 10 να ενισχύσει τις αποζημιώσεις νυχτερινής εργασίας με αναδρομική ισχύ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνία, όχι στην ουσία. Οι αστυνομικοί δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν σεβασμό, ισοτιμία και αξιοπρέπεια. Το φιλότιμο δεν πληρώνει λογαριασμούς. Η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει τη θεσμική και οικονομική αδικία. Τώρα!»