Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Νέο μισθολόγιο ένστολων: Δείτε στο Policenet.gr ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου

μισθολόγιο
13:21 | 08/10/2025

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ που περιλαμβάνει τις αλλαγές τους μισθούς ένστολων.

 

Το ΜΈΡΟΣ Γ΄ του νομοσχεδίου φέρει τίτλο "ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Η δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω νομοσχέδιο θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr, προκειμένου πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν ενεργά με προτάσεις και σχόλια.

Δείτε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου:

 

