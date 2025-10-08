Νέο μισθολόγιο ένστολων: Δείτε στο Policenet.gr ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ που περιλαμβάνει τις αλλαγές τους μισθούς ένστολων.

Διαβάστε επίσης

Το ΜΈΡΟΣ Γ΄ του νομοσχεδίου φέρει τίτλο "ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Η δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω νομοσχέδιο θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr, προκειμένου πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν ενεργά με προτάσεις και σχόλια.

Δείτε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου: