Νέο μισθολόγιο Αστυνομικών: Εκατοντάδες στελέχη προτείνουν τη δημιουργία νέας μισθολογικής κατηγορίας

Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), επισημαίνουν ζήτημα που αφορά το νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στο Policenet.gr από αναγνώστες μας - στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ήδη ανατέθηκε η νομική εκπροσώπηση μεγάλου αριθμού Αξιωματικών του ΤΕΜΑ στον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου κ. Παναγιώτη Λαζαράτο.

Ο Καθηγητής σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί από τον νομοθέτη η ενδιάμεση μισθολογική κατηγορία των αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α., θα κληθεί να αναδείξει την άνιση μισθολογική τους μεταχείριση, με πλήθος νομικών επιχειρημάτων που θα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς των Αξιωματικών αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α..

Παραθέτουμε ολόκληρη την πρόταση τους, η οποία εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr και συνοδεύεται από πολλά επιχειρήματα:

Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), ο Πρωθυπουργός της Χώρας ανακοίνωσε την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων για τα Σώματα Ασφαλείας και άλλες επιμέρους κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου που εργάζονται υπό ιδιαίτερες συνθήκες.

Προς υλοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην 89η Δ.Ε.Θ., ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κος Κυριάκος Πιερρακάκης, έθεσε από την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Στο πλαίσιο αυτό ο προαναφερόμενος αρμόδιος Υπουργός μέσω της ιστοσελίδας OpenGov.gr (Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαβουλεύσεις), κάλεσε να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου, μέχρι και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Ειδικότερα, για τις μισθολογικές ρυθμίσεις στα Σώματα Ασφαλείας, στο άρθρο 17 του σχεδίου νόμου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής τους, με την υπαγωγή των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση α΄, στο άρθρο 18 ορίζονται τα μισθολογικά τους κλιμάκια και η κατάταξη τους σε αυτά με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν, στο άρθρο 21 ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός των Σωμάτων Ασφαλείας ανά μισθολογικό κλιμάκιο, με βάση την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και τα έτη υπηρεσίας, και τέλος στο άρθρο 22 ορίζονται οι συντελεστές προσαύξησης του βασικού μισθού των Σωμάτων Ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 21, ανάλογα με την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και τον διοικητικό βαθμό των στελεχών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) ως Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν διέρρευσαν στις δημοσιογραφικές σελίδες οι πίνακες της μισθολογικής τους κατάταξης και των μελλοντικών τους αποδοχών, θεώρησαν την ένταξη τους στην β΄ μισθολογική κατηγορία ως προσβλητική και τις συνακόλουθες αυξήσεις των μισθών τους ως ελάχιστες. Αντιθέτως, με τις νέες ρυθμίσεις οι μισθολογικές αυξήσεις στην α΄ μισθολογική κατηγορία των ομοιοβάθμων τους, αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, παραβίαζαν σε βάρος τους την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, χωρίς να λαμβάνεται γι΄ αυτούς υπόψη το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που δικαιολογεί την ανάλογη μεταχείριση τους. Τούτο διότι πριν την ανακοίνωση των εξαγγελιών της Κυβέρνησης η διαφορά στον βασικό μισθό των αποφοίτων Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. σε σχέση με των ομοιοβάθμων τους αποφοίτων της Σ.Α.Ε.Α. και από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ έως και τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κυμαινόταν από 25 ευρώ μεικτά έως 150 ευρώ, ενώ πλέον αν ισχύσει το σχέδιο νόμου θα κυμαίνεται τουλάχιστον από 100 ευρώ έως 500 ευρώ μεικτά, για την εκτέλεση ίδιων καθηκόντων.

Από τον νομοθέτη όμως αναγνωρίζονται ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους αποφοίτους της Σ.Α.Ε.Α. και του Τ.Ε.Μ.Α., καθώς έχουν ενιαία επετηρίδα στην οργανωτική δομή του Σώματος από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ έως και του Αστυνομικού Διευθυντή, και οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. τυγχάνουν μέχρι και την αποστρατεία τους από το Σώμα πάντοτε αρχαιότεροι των αποφοίτων του επόμενου ημερολογιακού έτους της Σ.Α.Ε.Α., ασκώντας καθήκοντα Διευθυντών Υπηρεσιών, Διοικητών, Τμηματαρχών, Προϊσταμένων και αναπληρωτών όλων αυτών σε όλες της Υπηρεσίες του Σώματος και σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, μεταξύ των οποίων και τα επιτελικά καθήκοντα.

Η εν λόγω κατηγορία Αξιωματικών, αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α. προβάλει μεταξύ πολλών επιχειρημάτων την νομολογία από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Χώρας (ΣτΕ) από την οποία προκύπτει ότι:

α). ο νομοθέτης οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Μ.Ε.) εκείνων των προσώπων που έχουν τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της διδασκαλίας μέσω συστήματος εισαγωγής, το οποίο στηρίζεται σε γενικά, αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια και είναι σύμφωνο με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της σταδιοδρομίας κάθε υποψήφιου ανάλογα με την προσωπική του αξία και ικανότητα, προς τον σκοπό, ειδικότερα, της διασφάλισης του αξιοκρατικότερου τρόπου επιλογής των ικανότερων υποψηφίων. Το αυτό ισχύει και για την προαγωγή των Αστυφυλάκων στον βαθμό του Αρχιφύλακα με εξετάσεις και την κατ΄ εξαίρεση είσοδο με εξετάσεις δέκα (10) χαμηλόβαθμων πτυχιούχων αστυνομικών, καθ΄ υπέρβαση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

β). η προαγωγή των αιτούντων στον βαθμό του Αρχιφύλακα και η εισαγωγή τους στο Τ.Ε.Μ.Α. στηρίζονται στις αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας, κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων σε τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματος και ιδίως της έκθεσης ιδεών, που αφορά στον έλεγχο των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και της δυνατότητάς τους για την κριτική σκέψη, ανάλυση και τεκμηρίωση, προσόντων δηλαδή που συναρτώνται άμεσα προς την ικανότητα των υποψηφίων για παρακολούθηση των σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν γένει. Η εξέτασή της έκθεσης ιδεών, κρίθηκε από το ΣτΕ ότι αποτελεί πρόσφορο κριτήριο για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων στο Τ.Ε.Μ.Α., το οποίο εντάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει των ανακριτικών καθηκόντων που καλούνται να εκτελέσουν οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α., ως αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία απαιτούν καλή γνώση της νεοελληνικής γλώσσας, καθώς και της προοπτικής εξέλιξης των αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α. στους ανώτερους-ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας της ΕΛ.ΑΣ. Με την υπάρχουσα νομολογία και με τρόπο αδιαμφισβήτητο κρίθηκε ότι ρύθμιση αυτή, επιβάλλεται εν όψει της σπουδαιότητας, κατά τα ανωτέρω, του ανωτέρω μαθήματος και της συνάφειας αυτού, υπό την ανωτέρω έννοια, προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ). ενόψει της φύσεως των παραγωγικών Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, η εισαγωγή στις επίμαχες σχολές οδηγεί σε πρόσβαση σε δημόσια θέση, δηλαδή σε διορισμό στο Δημόσιο. Από την νομολογία προκύπτει ότι, από την άποψη του σκοπού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της οργάνωσης των σπουδών και των υποχρεώσεων των σπουδαστών που εισάγονται σε αυτές, η Σ.Α.Ε.Α. τελεί προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, η Σχολή Αστυφυλάκων τελεί προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγματος. Το αυτό ισχύει και για τις χαρακτηριζόμενες από τον νομοθέτη αντίστοιχες ανώτατες και ανώτερες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων.

δ). η διαφορετική υπηρεσιακή διαδρομή των Αξιωματικών, αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α., από τους Αξιωματικούς που προήχθησαν από τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008, βασίζεται στο γενικό, αντικειμενικό και αξιοκρατικό κριτήριο της εισαγωγής κατόπιν εξετάσεων και ευδόκιμης αποφοίτησης των πρώτων από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και την απορρέουσα απ’ αυτήν επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία των αξιωματικών αυτών της ΕΛ.ΑΣ. Το κριτήριο αυτό δικαιολογεί τη βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών, αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α., σε ανώτερο βαθμό στην ιεραρχία της ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με τους αξιωματικούς που δεν έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα αυτό, δεδομένου ότι με την ευδόκιμη αποφοίτηση από το παραπάνω Τμήμα της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. πιστοποιείται η κατοχή γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης άμεσα συνυφασμένων με τα αστυνομικά καθήκοντα που θα κληθούν να ασκήσουν οι απόφοιτοι του Τμήματος αυτού ως κατώτεροι και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι ως άνω δύο κατηγορίες αξιωματικών, για καθεμία εκ των οποίων προβλέπονται ιδιαίτερη επετηρίδα και διαφορετικός αριθμός οργανικών θέσεων, τελούν υπό προδήλως διαφορετικές συνθήκες εξέλιξης και σταδιοδρομίας που δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολογική και μισθολογική τους μεταχείρισή τους από τον νομοθέτη, η δε βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών, αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α., σε ανώτερο βαθμό ιεραρχίας από τους αξιωματικούς που δεν έχουν αποφοιτήσει από αυτό γίνεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, βάσει κριτηρίου που συνάπτεται άμεσα με την προσωπική αξία και ικανότητα των Αξιωματικών αυτών. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και η Σχολή Αστυφυλάκων τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες από τις αντίστοιχες ανώτατες και ανώτερες σχολές της Χώρας και μόνο τυπικά εντάσσονται σε αυτές και όχι ουσιαστικά. Αντιθέτως, οι Αξιωματικοί του Τ.Ε.Μ.Α., ως απόφοιτοι Ανώτερης Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν λάβει ουσιαστική και τυπική εκπαίδευση που δεν δικαιολογεί την εξίσωσή τους με Αστυφύλακες, Υπαξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους και Αξιωματικούς που προάγονται και εξελίσσονται με βάση τα έτη υπηρεσίας στον βαθμό.

Η αποφοίτηση από το Τ.Ε.Μ.Α. και η λήψη του βαθμού του Υπαστυνόμου Β΄ απαιτεί την επιτυχή δοκιμασία των υποψηφίων Ανθυπαστυνόμων σε εξετάσεις, με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, αφού προβλέπονται τόσο έκτακτες όσο και εξιτήριες πτυχιακές εξετάσεις, ενώ οι αρμοδιότητες που θα κληθούν να αναλάβουν αφορούν την άσκηση διοικήσεως από υψηλή θέση, δεδομένου ότι δύνανται να ανέλθουν έως και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή.

Επιπλέον, το Τ.Ε.Μ.Α. εποπτεύεται αυστηρά από το Κράτος ενώ, η ιεραρχία, ο έλεγχος και η υπαγωγή στην αστυνομική πειθαρχία, η οποία αποτελεί κριτήριο για τον απλώς τυπικό χαρακτηρισμό σχολής ως ανώτερης εκπαιδεύσεως κατά τη σκ. 6 της με αρ. 2443/2024 ΔΕφΑθ, στην οποία υπόκεινται οι φοιτούντες στη Σχολή Αστυφυλάκων είναι σημαντικά εντονότερη σε σύγκριση με εκείνη των φοιτούντων στο Τ.Ε.Μ.Α. Και τούτο διότι αντικείμενο της Σχολής Αστυφυλάκων και της Σχολής Αξιωματικών είναι ακριβώς η μάθηση της πειθαρχίας αυτής.

Την νομική εκπροσώπηση μεγάλου αριθμού αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α. έχει κληθεί να αναλάβει ο διακεκριμένος καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κος ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ Παναγιώτης και οι συνεργάτες του. Ο Καθηγητής σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί από τον νομοθέτη η ενδιάμεση κατηγορία των αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α., θα κληθεί να αναδείξει την άνιση μισθολογική τους μεταχείριση, με πλήθος νομικών επιχειρημάτων που θα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς των Αξιωματικών αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α., για την άρση της ηθικής και οικονομικής βλάβης που υφίστανται ήδη από το 2017.

Η βλάβη τους όμως μπορεί να αρθεί από τον νομοθέτη με την μισθολογική ένταξη τους σε μία ενδιάμεση μισθολογική κατηγορία, μεταξύ της α΄ και της β΄, με αυξημένες και ανάλογες μισθολογικές απολαβές σε σχέση με την α΄ μισθολογική κατηγορία, χωρίς όμως να εξισώνονται οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. πλήρως με αυτήν, ένεκα της διαφορετικής υπηρεσιακής διαδρομής με τους ομοιόβαθμούς τους αποφοίτους της Σ.Α.Ε.Α., με τους οποίους όμως τους αναγνωρίζονται ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις από τον νομοθέτη.

Αυτό ενισχύεται και από την διαφορετική υπηρεσιακή διαδρομή των αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α. με τους Αξιωματικούς και λοιπούς αστυνομικούς της β΄ μισθολογικής κατηγορίας, με τους οποίους αποδεδειγμένα δεν τελούν σε όμοιες νομικές και πραγματικές συνθήκες, αλλά σε εντελώς διαφορετικές.

Επειδή οι 1.340 εν ενεργεία Αξιωματικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α., εκ των οποίων οι 1.279 είναι μάχιμοι και οι λοιποί υπηρεσίας γραφείου (ορισμένοι εξ αυτών θα συνταξιοδοτηθούν σύντομα στα τέλη του έτους), εισήχθησαν και προήχθησαν σε Αξιωματικούς κατόπιν διπλών αξιοκρατικών εξετάσεων (προαγωγή σε Αρχιφύλακες και Αξιωματικούς), δικαιολογείται η καλύτερη μισθολογική μεταχείρισή τους σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους άλλων υφιστάμενων βαθμολογικών και μισθολογικών κατηγοριών, με δεδομένη την διοικητική τους εμπειρία και την προσπάθεια τους να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.

Το δημοσιονομικό κόστος που θα προκληθεί είναι ασήμαντο αφού συνδέεται αιτιωδώς με την υψηλή τους θέση στην πυραμίδα της ιεραρχίας και τα υψηλά τους καθήκοντά, τα οποία η ίδια η Πολιτεία τους τα έχει αναθέσει.

Σε καμία περίπτωση οι Αξιωματικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. δεν στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των περίπου 4.000 αποφοίτων της Σ.Α.Ε.Α., ούτε και των αποφοίτων των άλλων κατηγοριών, πλην όμως ζητούν αναλογική ισότητα και δίκαιη μεταχείριση που αντιστοιχεί στην προσωπική αξία και ικανότητά τους στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, προς ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος και της αναγνώρισής των υπηρεσιών τους στην κοινωνική ολότητα και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενωμένοι αναμένουν τις εξελίξεις και περιμένουν τον νομοθέτη να τους αποκαταστήσει ηθικά και μισθολογικά.