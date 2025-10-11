Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Πόσο είναι για τα Σώματα Ασφαλείας [πίνακες]

Συντάξεις: Αυξήσεις έως και 22.800 ευρώ στα εφάπαξ που κατέβαλαν 23 τομείς πρόνοιας και μειώσεις έως και 21.000 ευρώ σε άλλους 12 αποκαλύπτουν τα στοιχεία πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΦΚΑ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στο 8μηνο του 2025, πληρώθηκαν τα εφάπαξ σε 25.000 συνταξιούχους που ήταν σε αναμονή ,ενώ εκκρεμούν οι πληρωμές σε άλλους 6.956 δικαιούχους.

Τα νέα ποσά του εφάπαξ έτσι όπως διαμορφώνονται στις πληρωμές του 2025, καθώς και τα χρωστούμενα εφάπαξ στους συνταξιούχους που είναι στη λίστα αναμονής, αποκαλύπτει σήμερα μέσα από τη δημοσιογραφική του έρευνα ο «Ε.Τ.» με αναλυτικούς πίνακες για 35 τομείς πρόνοιας.

Ακτινογραφία

Σύμφωνα με τον πίνακα των πληρωμών:

*Από το Δημόσιο περιμένουν εφάπαξ 1.388 συνταξιούχοι, με το μέσο ποσό προς πληρωμή να ανέρχεται στα 25.746 ευρώ. Οι 737 δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι από τα δημόσια νοσοκομεία και το μέσο εφάπαξ που θα πληρωθούν ανέρχεται στα 24.259 ευρώ. Αλλοι 525 δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι υπουργείων και εκπαιδευτικοί με μέσο προς πληρωμή εφάπαξ στα 29.445 ευρώ.

*Από τον ιδιωτικό τομέα περιμένουν το εφάπαξ 1.772 συνταξιούχοι με το υψηλότερο προς πληρωμή ποσό να φτάνει στα 88.000 ευρώ καρά μέσο όρο από το τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών και το χαμηλότερο από τον τομέα Πρόνοιας των εμποροϋπαλλήλων με 2.800 ευρώ. Οι περισσότεροι δικαιούχοι προέρχονται από το ταμείο Μετάλλου (700 εν αναμονή συνταξιούχοι για εφάπαξ) με μέσο ποσό 5.000 ευρώ.

*Από τα ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών περιμένουν εφάπαξ μόνον 161 συνταξιούχοι εκ των οποίων το υψηλότερο ποσό φτάνει στις 50.000 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΟΣΕ.

*Από τους τομείς Πρόνοιας των επιστημόνων (Γιατρών, Δικηγόρων, Μηχανικών) βρίσκονται σε αναμονή 3.635 συνταξιούχοι που είναι και οι περισσότεροι της λίστας με τις πληρωμές που εκκρεμούν. Από τη λίστα των επιστημόνων οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ (2.617 δικαιούχοι) και το μέσο εφάπαξ που τους αναλογεί είναι μόλις στις 10.000 ευρώ. Το υψηλότερο ποσό είναι το εφάπαξ των συμβολαιογράφων που φτάνει στις 30.000 ευρώ και το μικρότερο είναι των υγειονομικών με 759 συνταξιούχους σε αναμονή για ένα εφάπαξ της τάξης των 3.600 ευρώ. Στον τομέα πρόνοιας των υγειονομικών, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές του εφάπαξ που υπερβαίνουν και τους 15 μήνες όπως ανέφερε συνταξιούχους του φορέα στον «Ε.Τ.».

Ψαλίδι

Παρά τις επιμέρους αυξήσεις το εφάπαξ βαίνει αργά και σταθερά μειούμενο όσο περισσότερα είναι τα χρόνια που προσθέτουν οι ασφαλισμένοι από το 2014 και μετά και αυτό συμβαίνει λόγω της αλλαγής στον υπολογισμό του εφάπαξ που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Ο νόμος προβλέπει ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/1/2014 και μετά για τα έτη ασφάλισης ως το 2013 παίρνουν εφάπαξ με βάση το 60% του μέσου όρου των αποδοχών τους (ή των εισφορών που κατέβαλαν αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους) στην πενταετία 2009-2013 και για τα έτη μετά το 2013 παίρνουν πίσω άτοκα τις εισφορές τους. Η άτοκη επιστροφή των εισφορών προκαλεί μείωση στο εφάπαξ, καθώς το νέο σύστημα δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα για τις εισφορές που πληρώθηκαν.

Για να ισοφαρίσουν οι ασφαλισμένοι τις απώλειες, θα πρέπει να πληρώνουν εισφορές για περισσότερα χρόνια. Για να πάρουν δηλαδή ένα εφάπαξ των 35.000 ευρώ, από το Δημόσιο θα πρέπει να συμπληρώσουν 40ετία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, έπαιρναν το ίδιο ποσό με 35ετία.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι συνταξιούχοι

Οσον αφορά τις πληρωμές που έγιναν σε 25.000 συνταξιούχους στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα εφάπαξ που πληρώθηκαν πέρυσι τα οποία φέτος είναι αυξημένα για τους συνταξιούχους που προέρχονται από 23 τομείς Πρόνοιας και μειωμένα για τους δικαιούχους από 12 τομείς.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.»:

1 Αύξηση καταγράφεται στο μέσο εφάπαξ των συνταξιούχων από τα Σώματα Ασφαλείας το οποίο στις πληρωμές του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, διαμορφώθηκε στα 24.973 ευρώ από 20.990 ευρώ που ήταν πέρυσι στις πληρωμές που έγιναν στο ίδιο διάστημα. Μεγαλύτερο κατά 3.683 ευρώ στα 25.098 ευρώ είναι το εφάπαξ των εκπαιδευτικών, ενώ μικρή αύξηση κατά 1.200 ευρώ έχει και το εφάπαξ των συνταξιούχων υπαλλήλων από τα υπουργεία το οποίο διαμορφώνεται στα 23.271 ευρώ. Μικρή μείωση κατά 741 ευρώ παρατηρείται στο εφάπαξ των συνταξιούχων που προέρχονται από ειδικά μισθολόγια με το μέσο ποσό του 8μήνου του 2025 να ανέρχεται στα 40.219 ευρώ, ενώ στα 20.832 ευρώ υποχώρησε και το εφάπαξ των Δημοτικών υπαλλήλων (μείωση κατά 846 ευρώ από πέρυσι).

* Μειώσεις καταγράφονται στο μέσο εφάπαξ 5 τομέων πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα με τη μεγαλύτερη διαφορά στα πληρωτέα ποσά του 8μήνου του 2025 να παρατηρείται στον τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Υδρευσης Θεσσαλονίκης όπου το μέσο εφάπαξ υποχώρησε κατά 21.000 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 44.938 ευρώ φέτος από 65.968 ευρώ που ήταν το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για το 8μηνο του 2024.

* Η μεγαλύτερη αύξηση στα εφάπαξ που πληρώθηκαν στο 8μηνιο του 2025 για το σύνολο των 35 τομέων Πρόνοιας είναι κατά 22.825 ευρώ και παρατηρείται στο εφάπαξ του ΟΣΕ με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 70.088 ευρώ από 47.263 ευρώ που ήταν στις πληρωμές του περσινού 8μήνου.

ΤΙ ΕΦΑΠΑΞ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΟΈΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 525 29.445 € ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 89 18.011 € ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 737 24.259 € ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 37 21.500 € ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.388 25.746 € ΙΔ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΑΥΕΚ 339 2.800 € ΤΠΠΕΤ 32 3.000 € ΜΕΤΑΛΛΟΥ 700 5.000 € ΤΠΠΕΛ 11 11.500 € ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 4 88.000 € ΟΛΠ 8 32.000 € ΤΠΠΙ 6 8.800 € ΤΠΠΟΕΘ 3 1.500 € ΤΑΞΥ(ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 669 7.500 € ΣΥΝΟΛΑ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ 1.772 5.843 € ΔΕΚΟ ΤΠΠ ΟΤΕ 6 41.000 € ΤΠΠ ΟΣΕ 5 50.000 € ΤΠΠ ΕΡΤ 2 31.000 € ΚΑΠ ΔΕΗ 11 49.000 € ΤΠΠΙΛΤ 4 43.000 € ΤΠΙΣΥΤ 5 17.000 € ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 3 50.000 € ΤΠΑΕΝ 85 20.000 € ΤΠΚΠΕΝ 40 6.000 € ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΚΟ 161 21.391 € ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) ΤΠΔΑ 158 18.000 € ΤΠΔΕ 43 16.100 € ΤΥ 759 3.600 € ΤΑΣ 6 30.000 € ΤΣΜΕΔΕ 2.617 10.000 € ΤΠΕΔΕ 52 5.000 € ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 3.635 9.045 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ 6.956 11.848 €

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 35 ΤΑΜΕΙΑ (*)

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8ΜΗΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 2025/2024 2025 2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΔΚΥ 20.832 € 21.678 € -846 € ΝΠΔΔ 16.901 € 16.037 € 864 € ΤΠΟΕΚΕ 29.004 € 27.105 € 1.899 € ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 24.973 € 20.990 € 3.983 € ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 40.219 € 40.960 € -741 € ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 23.271 € 22.072 € 1.199 € ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 25.098 € 21.415 € 3.683 € ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 26.771 € 24.708 € 2.063 € ΙΚΑ 25.868 € 26.899 € -1.031 € ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΤΕΑΥΕΚ 3.107 € 2.889 € 218 € ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 2.863 € 5.876 € -3.013 € ΜΕΤΑΛΛΟΥ 5.320 € 4.963 € 357 € ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 20.325 € 20.325 € ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 122.407 € 113.130 € 9.277 € ΟΛΠ 41.759 € 28.164 € 13.595 € ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 12.216 € 12.216 € ΕΘΝ. ΘΕΑΤΡΟΥ 1.305 € 1.305 € ΤΑΞΥ 7.426 € 7.071 € 355 € ΤΠΠΟΛΘ 77.100 € 59.919 € 17.181 € ΤΠΠΟΥΘ 44.938 € 65.968 € -21.030 € ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΑΣ 40.907 € 53.402 € -12.495 € ΤΠΑΕΝ 16.563 € 21.167 € -4.604 € ΤΠΚΠΕΝ 5.441 € 5.749 € -308 € ΔΕΚΟ ΟΤΕ 42.740 € 40.719 € 2.021 € ΟΣΕ 70.088 € 47.263 € 22.825 € ΕΡΤ 36.199 € 32.181 € 4.018 € ΔΕΗ 48.807 € 45.646 € 3.161 € ΕΜΠΟΡΙΚΗ 24.297 € 28.999 € -4.702 € ΙΛΤ 35.137 € 39.134 € -3.997 € ΤΠΙΣΥΤ 15.727 € 16.653 € -926 € ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΠΔΑ 18.342 € 16.802 € 1.540 € ΤΠΔΕ 16.774 € 16.774 € ΤΥ 4.139 € 3.586 € 553 € ΤΑΣ 28.714 € 24.995 € 3.719 € ΤΣΜΕΔΕ 9.548 € 9.904 € -356 € ΤΠΕΔΕ 5.123 € – –

*ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2025

Κώστας Κατίκος

Πηγή: eleftherostypos.gr