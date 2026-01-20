ΤΩΡΑ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για πειραγμένες αντλίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων πραγματοποιείται από το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν ταυτόχρονα εφόδους σε πρατήρια, εταιρείες και σπίτια σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την εξάρθρωση σπείρας, τα μέλη της οποίας είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό στα πρατήρια, προκειμένου να “κλέβουν” τους πελάτες παραδίδοντάς τους λιγότερα καύσιμα από αυτά που αναγραφόταν στην αντλία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 άτομα στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.

Πηγή: thestival.gr