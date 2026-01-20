Νέα συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη - Αναφέρθηκε σε 8 ζητήματα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον Τ/Σ Action24 και στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας με έμφαση στην οδική ασφάλεια με τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας, στην ανήλικη παραβατικότητα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.α,

Για τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η πολιτική είναι απόφαση που μπορεί να αλλάζει συνειδήσεις, συμπεριφορές κοινωνικές, να αλλάζει τα πράγματα. Λέμε για μεταρρυθμίσεις. Το γεγονός ότι, λέει, δεν θα πιούμε απόψε επειδή θα οδηγήσουμε, είναι αλλαγή. Το γεγονός ότι θα πιούμε απόψε, αλλά δεν θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας, θα πάρουμε ένα ταξί ή θα πάρουμε το μετρό, αυτό είναι μια αλλαγή. Είναι μια μεταρρύθμιση. Μεταρρυθμίζει, αλλάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων.

Όταν γίνονται 17.000 αλκοτέστ σε ένα βράδυ, σε κάποιες ώρες, και αυτό το ποσοστό πια από 4-4,5% πέρυσι, μειώνεται φέτος στο 1%, άρα κάτι καλό γίνεται και σιγά-σιγά, εφόσον εμείς επιμείνουμε και σταθούμε σε αυτές τις πολιτικές των ελέγχων, πιστεύω ότι στο τέλος αυτό θα γίνει μια κοινωνική συνείδηση.

Η άλλη εκδοχή, επίσης, μιας μεταρρύθμισης, είναι ότι τώρα πια, 9 στους 10, ίσως και οι 10, μοτοσικλετιστές φοράνε κράνος. Αυτό τι είναι; ασφάλεια. Όλα αυτά τι μας έδωσαν το 2025; Μας έδωσαν 135 λιγότερους νεκρούς. 135 άνθρωποι λιγότεροι έχασαν τη ζωή τους.

Σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν στην Αττική Οδό περίπου 14 έξυπνες κάμερες που στέλνουν κλήση στη θυρίδα του καθενός μας, στο gov.gr., για παραβάσεις ταχύτητας.

Αυτές τις μέρες, τοποθετούνται οι 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Θα είναι σε διασταυρώσεις για να ελέγχουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Μέσα στο 2026, μετά το καλοκαίρι, σχεδιάζεται να τοποθετηθούν αυτές, που λέει ο κ. Παπαστεργίου, που θα είναι υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικά με τη δολοφονία κρατουμένου στις φυλακές του Κορυδαλλού

Θα διερευνηθούν οι συνθήκες, γιατί είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά στις φυλακές και, μάλιστα, σε ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να είναι αδύναμοι.

Αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές. Και οι συνθήκες δεν είναι καλές, γιατί είναι παλαιές οι υποδομές.

Γίνεται μια προσπάθεια, που τώρα ξεκινάμε, να ιδρυθούν 7 νέα Σωφρονιστικά Καταστήματα σε όλη τη χώρα και, ταυτόχρονα να εκσυγχρονιστούν οι υπάρχουσες υποδομές για να βελτιωθούν οι συνθήκες και να γίνουν πιο ανθρώπινες.

Σχετικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάναμε προχθές μια εξαιρετική ημερίδα με τη Σοφία Ζαχαράκη στο Υπουργείο Παιδείας. Συγκεντρώσαμε όλους τους διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να δούμε με ποιον τρόπο οι Διευθυντές των σχολείων θα ενθαρρυνθούν, ώστε να αναδεικνύουν τα θέματα, να συνεργάζονται με τους γονείς, με τους Δήμους, την Αστυνομία και να μην τα κρύβουμε τα θέματα κάτω από το χαλί. Γιατί, δυστυχώς, όταν τα κρύβουμε τα θέματα, κάποια στιγμή βγαίνουν και μας “επιτίθενται”.

Βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται μια ριζική αντιμετώπιση από όλους μας. Τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους, τα σχολεία και φυσικά την αστυνομία.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που ηγούνται εκεί, έχουν και μια έξοδο. Πρέπει να υπάρχει μια έξοδος. Ο συμβιβασμός και η έξοδος. Τα υπόλοιπα είναι κατάχρηση, υπέρβαση και, τελικώς, αδιέξοδο. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε γρήγορα στην έξοδο μέσα από τον συμβιβασμό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα αποφασιστεί αύριο και είμαστε εδώ.

Επί 50 μέρες πια, η αστυνομία δεν έχει παρέμβει πουθενά, δεν έχει ασκηθεί πουθενά νόμιμη βία, δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση απομάκρυνσης των μηχανημάτων απ’ τους δρόμους και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, σε συνεννόηση μαζί τους, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους παράδρομους και να γίνεται η κίνηση.

Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ζημιά στα τελωνεία, που ήταν κλειστά για πολλές ώρες κάθε μέρα, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, η τροφοδοσία της χώρας να αντιμετωπίζει προβλήματα. Αυτή η κατάσταση στα τελωνεία, στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς, τα αεροδρόμια τα οποία, έτσι και αλλιώς, δεν επιτρέψαμε σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν καταλήψεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η δική μου δουλειά είναι, αν τυχόν υπάρχουν αδιέξοδα που πλήττουν τη χώρα, την ασφάλειά της, τη δημόσια τάξη, τις κοινωνικές ομάδες, την οικονομία της χώρας, τότε να δράσουμε με βάση την εφαρμογή των νόμων, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη. Αλλά, δεν είμαστε ακόμα εκεί.

Ας αφήσουμε να ληφθούν οι αποφάσεις και μετά θα δούμε. Το Plan B θα εφαρμοστεί με βάση την εφαρμογή του νόμου, με βάση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όπως προβλέπουν οι νόμοι και το Σύνταγμά μας.

Σχετικά με πρόσφατες δημοσκοπήσεις

Είναι μια περίοδος πολύ ρευστή. Είναι μια περίοδος με πάρα πολλά προβλήματα και θέλω να τονίσω, επίσης, ότι είναι μια περίοδος όπου έχουμε τις τεράστιες ανατροπές που συμβαίνουν στον κόσμο, στον πλανήτη, με την Αμερική να επιχειρεί, ουσιαστικά, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς, όχι πριν χρόνια, αλλά ούτε καν πριν μήνες. Και άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που αναστατώνει τους ανθρώπους.

Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, έστω και λίγο, αυξάνει το ποσοστό της, σε αυτή τη δημοσκόπηση, σε σχέση με την προηγούμενη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Εμάς η δουλειά μας δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Εμάς η δουλειά μας είναι κάθε μέρα να χτίζουμε όλο και μεγαλύτερη συνολικά ασφάλεια στη χώρα, να προσπαθούμε να θωρακίσουμε και την κοινωνία και τη χώρα. Για παράδειγμα, προχθές ήρθε η φρεγάτα για να θωρακίσουμε τη χώρα. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαν ανακοινωθεί σημαντικά οικονομικά μέτρα που θωρακίζουν τα εισοδήματα των πολιτών.

Όλα αυτά πρέπει να βαδίζουν μαζί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από αυτήν την πολύ δύσκολη και ανατρεπτική εποχή, που έχει φέρει πολλές αναταράξεις στη ζωή μας τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, με αφορμή τον COVID, με αφορμή τους πολέμους και με αφορμή τα γεγονότα που συντελούνται αυτές τις μέρες.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων ανατροπών και άρα, λοιπόν, και μεγάλων αβεβαιοτήτων. Θεωρώ ότι, ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα, και κυρίως τόσο μεγάλες ανασφάλειες σε έναν κόσμο που παράγει κάθε μέρα αταξία, ρευστότητα και ανασφάλεια, ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα επίπεδο ασφαλές.

Σχετικά με τις πολιτικές διεργασίες και τη Μαρία Καρυστιανού

Ας μην σπεύδουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Ο κάθε πολίτης, ο καθένας, έχει το δικαίωμα βάση το Σύνταγμα να ιδρύει κόμμα, να ζητάει τη ψήφο του λαού και να έχει τη φιλοδοξία να εκπροσωπήσει ένα κομμάτι της κοινωνίας.

Η πολιτική είναι μια δύσκολη υπόθεση και το πιο σημαντικό της χαρακτηριστικό είναι η διάρκεια και το βάθος, όχι μόνο του χρόνου, αλλά και το βάθος της διείσδυσης στην κοινωνία και της διείσδυσης στα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας. Έχουμε δει να περνούν από αυτή τη χώρα δεκάδες κόμματα, τα οποία υπήρχαν πριν από 4-5 χρόνια και δεν τα θυμάται κανείς.

Την πολιτική καλείται κάποιος να υπηρετήσει λέγοντας καθαρές κουβέντες, ακόμα και όταν λαϊκίζει, να λέει καθαρές κουβέντες για να πείσει κάποιον. Όταν, δε, επιχειρείς να εισπράξεις ή να αξιοποιήσεις τον θυμό των ανθρώπων, γιατί υπάρχει και αυτό το στοιχείο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει πάρα πολύ.

Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην είναι στο πλευρό των ανθρώπων, των γονέων, της Μαρίας Καρυστιανού και των υπολοίπων, σε ό,τι αφορά το δράμα των παιδιών, της απώλειας των παιδιών.

Το άλλο, {σ.σ η δημιουργία κόμματος} μέρα με τη μέρα, καθώς θα ξεδιπλώνεται, είναι προφανές ότι θα τοποθετούνται απέναντι ή θα ταυτίζονται απόψεις. Κάποιοι, προφανώς, από την αντιπολίτευση, επιχείρησαν να ταυτιστούν με όλο αυτό το κίνημα, με βάση την κυρία Καρυστιανού, με βάση το δράμα των ανθρώπων και τον αγώνα τους για δικαίωση. Αλλά τώρα που πια οδηγούμαστε στην ίδρυση κόμματος, προφανώς κάθε μέρα ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι.

