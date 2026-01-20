Επεισόδιο σε κρατητήρια - Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου, με πρωταγωνιστή αλλοδαπό κρατούμενο παλαιστινιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό που βρισκόταν στο σημείο, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί το προηγούμενο διάστημα για υποθέσεις κλοπών, καθώς και για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα χασίς. Ο ίδιος περιγράφεται ως κρατούμενος με παραβατική και προβληματική συμπεριφορά, γεγονός που είχε προκαλέσει επανειλημμένα εντάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που ο αστυνομικός επιχείρησε να τον ηρεμήσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Ο αστυνομικός δεν φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ από την ΕΛ.ΑΣ. σχηματίζεται δικογραφία, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Θάνος Περβολαράκης

