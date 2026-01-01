Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις: Οι 12 ημερομηνίες μισθοδοσίας του 2026

Προς ενημέρωση των αναγνωστών παραθέτουμε τις 12 ημερομηνίες μισθοδοσίας του 2026:

A/A ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(1) Ιανουάριος 2026 Δευτέρα 26 Ιαν. 2026

(2) Φεβρουάριος 2026 Πέμπτη 26 Φεβ. 2026

(3) Μάρτιος 2026 Πέμπτη 26 Μαρ. 2026

(4) Απρίλιος 2026 Παρασκευή 24 Απρ. 2026

(5) Μάϊος 2026 Τρίτη 26 Μαϊ. 2026

(6) Ιούνιος 2026 Πέμπτη 25 Ιουν. 2026

(7) Ιούλιος 2026 Παρασκευή 24 Ιουλ. 2026

(8) Αύγουστος 2026 Τετάρτη 26 Αυγ. 2026

(9) Σεπτέμβριος 2026 Πέμπτη 24 Σεπ. 2026

(10) Οκτώβριος 2026 Δευτέρα 26 Οκτ. 2026

(11) Νοέμβριος 2026 Πέμπτη 26 Νοε. 2026

(12) Δεκέμβριος 2026 Τετάρτη 23 Δεκ. 2026