Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία / Πυροσβεστική / Λιμενικό / Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις: Οι 12 ημερομηνίες μισθοδοσίας του 2026

13:39 | 01/01/2026

Προς ενημέρωση των αναγνωστών παραθέτουμε τις 12 ημερομηνίες μισθοδοσίας του 2026:

 

A/A        ΜΗΝΑΣ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(1)          Ιανουάριος 2026                Δευτέρα 26  Ιαν. 2026

(2)          Φεβρουάριος 2026            Πέμπτη 26 Φεβ. 2026

(3)          Μάρτιος 2026                    Πέμπτη 26  Μαρ. 2026

(4)          Απρίλιος 2026               Παρασκευή 24 Απρ. 2026

(5)          Μάϊος 2026                             Τρίτη 26  Μαϊ. 2026

(6)          Ιούνιος 2026                       Πέμπτη 25  Ιουν. 2026

(7)          Ιούλιος 2026                  Παρασκευή 24 Ιουλ. 2026

(8)          Αύγουστος 2026                 Τετάρτη 26  Αυγ. 2026

(9)          Σεπτέμβριος 2026                Πέμπτη 24 Σεπ. 2026

(10)        Οκτώβριος 2026                 Δευτέρα 26 Οκτ. 2026

(11)        Νοέμβριος 2026                   Πέμπτη 26 Νοε. 2026

(12)        Δεκέμβριος 2026                 Τετάρτη 23 Δεκ. 2026

Πηγή:  staratalogia.gr 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
