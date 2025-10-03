Δείτε το σχετικό έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς:1)Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Διαβάστε επίσης

2)Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής,

Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΚΑΜΠΡΑ

Κοιν.:Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής

Θέμα:«Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής»

Κύριε Αρχηγέ,

Κύριε Γενικέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το μικρό αριθμό των νέων αστυνομικών που τοποθετούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, δεδομένου ότι συνεχίζονται οι αποχωρήσεις συναδέλφων μας και το ήδη υπερβολικό έλλειμμα προσωπικού τείνει, πλέον, να καταστήσει μη λειτουργική όλη την αστυνομία της περιοχής.

Επειδή πρόκειται για σοβαρή καταγγελία που άπτεται τόσο της ασφάλειας των συναδέλφων μας όσο και της αποτελεσματικότητας συνολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, σας καλούμε να μεριμνήσετε για την κάλυψη των κενών και την επούλωση των «τραυμάτων» που αφήνει πίσω της αυτή η ελλειμματική κατάσταση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Δείτε εδώ το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής