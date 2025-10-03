PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή της Ε.Κ.Α.Μ.

εκαμ
09:55 | 03/10/2025

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίσθηκε τις πρωινές ώρες προχθες Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων, φυτεία με συνολικά -1.650- δενδρύλλια κάνναβης.

 

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, τα ανωτέρω δενδρύλλια ύψους από -1- έως -3- μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε.Κ.Α.Μ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis