Μισθολόγιο Αστυνομικών: Δηλώσεις του Θ. Τσαϊρίδη στο Policenet.gr

Είναι ορατές οι μισθολογικές διαφορές στις διαβαθμίσεις μεταξύ των κατηγοριών του μισθολογίου, τόσο στην κατηγορία Β’, όπου οι αποδοχές τους επιβάλλεται να είναι εφάμιλλες των υπηρεσιακών προσόντων και των βαθμολογικών καθηκόντων του προσωπικού, όσο και στην κατηγορία Γ΄, όπου πρέπει και εκεί να ακολουθείται η μέση αύξηση με δίκαιο τρόπο. Σε αυτές τις κατηγορίες εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα του μισθολογίου σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Θοδωρή Τσαϊρίδη.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτές οι πολυδιαφημιζόμενες αυξήσεις στις κατηγορίες Β’ και Γ’ δεν ξεπερνούν τα 20-30 ευρώ καθαρά», αναφέρει στο policenet.gr ενώ προσθέτει ότι όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από τους αστυνομικούς.

«Κυρία Μαραγκουδάκη, για τους νεοεξερχόμενους και χαμηλόβαθμους που τοποθετούνται απευθείας στην Αθήνα δεν είδαμε να υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή ούτως ώστε να προσελκύσει τους νέους να εισέλθουν στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.»

Σε γενικότερο πλαίσιο θα πρέπει να ανοίξει η ατζέντα για άλλες αλλαγές που θα επιφέρουν έμμεσες αλλά πραγματικές οικονομικές ελαφρύνσεις στο αστυνομικό προσωπικό. Διότι μέχρι στιγμής οι όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί είναι μεν καλοδεχούμενες αλλά καμιά δεν επιλύει το πρόβλημα της τεράστιας ακρίβειας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ζητήματα στέγασης, ενέργειας ή σε αγαθά πρώτης ανάγκης.

Ο κ. Τσαϊρίδης θεωρεί πως το στεγαστικό πρόγραμμα που έχει εντάξει στους κόλπους του ο Στρατός για το προσωπικό του, θα έπρεπε να είχε υιοθετηθεί και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Αν δούμε τους πραγματικούς αριθμούς το 50% του μισθού ενός νεοεξερχόμενου που πάει να ζήσει στην Αθήνα πηγαίνει στο ενοίκιο! Αλλά και στη υπόλοιπη Ελλάδα –σε μικρότερο βαθμό- το πρόβλημα της στέγασης είναι τεράστιο.»

«Βέβαια, για να είμαι δίκαιος η φοροαπαλλαγή που αναφέρθηκε για τους νέους έως 25 ετών είναι ένα πολύ θετικό και στοχευόμενο μέτρο κυρίως για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς εισέρχονται στις Σχολές 18 χρονών και βγαίνουν 20 και 22 ετών. Οπότε ναι, είναι μια ‘’ανάσα’’ για αυτά τα παιδιά!», καταλήγει.