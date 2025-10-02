Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Αστυνομικών: 50 έρχονται, αλλά φεύγουν σημαντικά περισσότεροι!

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής:

Οι νέες τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων συναδέλφων προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση σ’ όλους εμάς που υπηρετούμε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Διαβάστε επίσης 19χρονή Δόκιμη Αστυφύλακας έκανε τον καθήκον της υποδειγματικά! Ειδικότερα, θα τοποθετηθούν πενήντα (50) αστυνομικοί σ’ όλη την Δ.Α.Β/Α.Α., ενώ φέτος (έτος 2024-2025) αποχώρησαν με μετάθεση ενενήντα δύο (92) και με τις κάθε λογής αποχωρήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τους εκατό (100). Το ήδη υπερβολικό έλλειμμα προσωπικού τείνει, πλέον, να καταστήσει ΄΄μη λειτουργική΄΄ όλη τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Η κοινή λογική επιβάλλει πλέον τη λήψη Αποφάσεων για περαιτέρω ενίσχυση, καθώς είναι διάχυτη η δυσαρέσκεια όλων των συναδέλφων που εργάζονται στη πλειονότητα τους, χωρίς ωράρια, για να ανταποκριθούν.

Το Δ.Σ. της Ένωσης διαπιστώνει ότι έχουν πλέον παραβιασθεί οι ΄΄κόκκινες γραμμές΄΄ ανθρώπινης εργασίας και οι πρόσφατες διαθέσεις προσωπικού δημιουργούν μείζον θέμα που μόνο από σύμπτωση δεν θα υπάρξουν παρενέργειες.

Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα εισακουσθούμε και θα υπάρξει αρωγή στο αυτονόητο.