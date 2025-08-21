Θα δημιουργηθεί ειδικό Τμήμα στο "ελληνικό FBI" - Ποια αποστολή θα του ανατεθεί

Στη δημιουργία ειδικού τμήματος για την τουρκική μαφία στο πλαίσιο του «ελληνικού FBI» προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έπειτα και από την τελευταία υπόθεση με τη σύλληψη 6 φερόμενων ως μελών της τουρκικής μαφίας.

Οι Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν ζούσαν σε πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα, κάποιες εκ των οποίων είχαν αποκτήσει με Golden Visa. Οι ίδιοι φέρεται να είχαν δηλώσει αντικαθεστωτικοί και διωκώμενοι από το τουρκικό καθεστώς.

Όπως φαίνεται όμως επρόκειτο για μέλη της τουρκικής μαφίας που είχαν αποκτήσει σπίτια είτε νοίκιαζαν πολυτελέστατες κατοικίες με πισίνες, από όπου κατηύθυναν το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών.

Πλέον, οι αστυνομικοί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε κάποια πολυτελή αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην κατοχή τους και ανήκουν σε βουλγαρική εταιρεία. Εξετάζουν ακόμα τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα ώστε να έχουν αυτή την πολυτελή ζωή.

Παράλληλα εξετάζουν και τις σημειώσεις που έχουν βρει στα σπίτια τους, ενώ από την ΕΛ.ΑΣ θεωρείται πως βρίσκονται στο μέσο μιας μεγάλης έρευνας για να βρεθούν ακόμα περισσότερα μέλη του δικτύου.

