Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. εφοδιάστηκε με εξοπλισμό που μπορεί να σώσει ζωές

Γράφει ο Παναγιώτης Τζάμαλης*

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπισμού θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομία ςκαι τη Διοίκηση της Υπηρεσίας μου για την έγκριση και την αποδοχή της δωρεάς της κας Αγγελικής Ανέστη- Γείτονα προς την Ομάδα μας, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξοπλιστήκαμε με έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή!

Ο απινιδωτής έφτασε στα χέρια μας λίγο πριν τα Χριστούγεννα(22/12/2024) και αμέσως εντάχθηκε στο αξιόμαχο των υλικών μας καθιστώντας τις βάρδιές μας ασφαλέστερες τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για όποιον τον έχει ανάγκη!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους επικεφαλής και τα μέλη της Ομάδας μου για την διαρκή στήριξή τους στο πρόσωπό μου και για την αποδοχή της πρότασής μου κατά απόλυτη πλειοψηφία, καθώς αν δεν υπήρχε σύμπνοια και ομοψυχία στρατευμένοι στα πανανθρώπινα ιδεώδη τίποτα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Το όχημα της ΕΛ.ΑΣ. που εφοδιάστηκε με τον νέο εξοπλισμό

Αξίζει να αναφερθεί πως το δικό μας περιπολικό όχημα έρχεται να προστεθεί στα ελάχιστα για την ώρα (μετρημένα στα δάχτυλα της μιας χειρός) τα οποία διαθέτουν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή πανελλαδικά! Ελπίζουμε το παράδειγμά μας να παρακινήσει και άλλους καθώς ο σκοπός ειναι ανθρωπιστικός!

Η αλλαγή έρχεται πρώτα από εμάς!

Υγ: Εννοείται πως έχουμε εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στη χρήση του καθώς ένα μηχάνημα χωρίς την απαιτούμενη γνώση αποτελεί δώρο- άδωρο.

Αστ/κας ΤΖΑΜΑΛΗΣ Παναγιώτης ΟΠΚΕ

Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου