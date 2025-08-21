Πένθος στην Αστυνομική Οικογένεια - "Έφυγε" ένας πολύ δυνατός Στρατηγός ε.α.

Έφυγε από τη ζωή ο Aντιστράτηγος ε.α. Μάρκος Φαλλελάκης.

Υπήρξε ένας εξαιρετικός Αξιωματικός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και ιδιαίτερα από τη θέση του Διοικητή της Άμεσης Δράσης.

Ενδεικτική είναι και η ανάρτηση του Αστυνομικού της Άμεσης Δράσης κ. Χρήστου Μπαλάσκα:

"Σήμερα έμαθα ότι μας άφησε σε προχωρημένη ηλικία ο Στρατηγός εν αποστρατεία Μάρκος Φαλλελάκης.

Ο εν λόγω αξιωματικός δεν ήταν ένας συνηθισμένος αστυνομικός.

Είχε κάτι το οποίο τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Απο τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στις τάξεις της Άμεσης Δράσης, πάντα υπήρχαν αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν κρυφό πόθο τη διάλυση της υπηρεσίας.

Γιατί;

Μάλλον τους χαλούσε το γλυκό και δεν τους επέτρεπε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στις γειτονιές....

Το έτος 1992 οι εν λόγω ανώτατοι αξιωματικοί, με δόλιους τρόπους πέτυχαν τη διάσπαση της Άμεσης Δράσης σε πέντε κομμάτια.

Ιδρύθηκαν πέντε γραμματίες και πέντε Τ.Α.Δ. (Τμήματα Άμεσης Δράσης)......

Στις επόμενες κρίσεις ο Ταξίαρχος Μάρκος Φαλλελάκης προτείνεται για διοικητής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Όταν του ανακοινώνεται η απόφαση των κρίσεων, ο τεράστιος αυτός αξιωματικός, δήλωσε ότι θα αναλάβει την υπηρεσία μόνο εάν γίνει επανασύστασή της και γίνει ξανά ενιαία επανερχόμενη στην αρχική της μορφή.

Πράγματι ο τότε υπουργός με εντολή του ενοποίησε ξανά την αιχμή του δόρατος κατά της εγκληματικότητας.

Ανέλαβε την διοίκηση ο Φαλλελάκης ο οποίος υπήρξε και διοικητής της ομάδας (Ζ) στο παρελθόν και αμέσως η υπηρεσία άνθησε.

Θυμάμαι ότι στο λεκανοπέδιο αστυνόμευαν 75 περοπολικά !!!!!

Ληστεία είχαμε το πολύ μία το τρίμηνο.

Η ομάδα (Ζ) μεσουρανούσε.

Οι αμεσοδρασίτες όργωναν τους τομείς και ξεχώριζαν από τους άλλους συναδέλφους λόγω της ομοιογένειας της στολής, του παραστήματος και της αποφασιστικότητας που τους διέκρινε.

Η διοίκηση ήταν πάντα δίπλα στόν αμεσοδρασίτη.

Τις νύχτες ήταν η μοναδική υπηρεσία αστυνόμευσης στην Άττική.

Ο αστυνόμος αλλαγής ήταν αυτός που έπαιρνε όλες τις αποφάσεις για οποιοδήποτε περιστατικό.

Αυτό κατάφερε ο εκλιπών ανώτατος αξιωματικός !!!!!

Αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει.

Είναι ένας από τους σωτήρες της υπηρεσίας.

Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε σήμερα.

Ελαφρύ το χώμα....."

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.