Συνταξιούχος ένστολος έδωσε τέλος στη ζωή του - Οι διασώστες δεν είχαν περιθώρια αντίδρασης

Τραγωδία στο Ηράκλειο με έναν 70χρονο άνδρα να κείτεται νεκρός με τραύμα από όπλο!

Ο ηλικιωμένος που βρισκόταν στο σπίτι του και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν συνταξιούχος ένστολος, φέρεται να φώναζε και να απειλούσε, για άγνωστο λόγο, κρατώντας όπλο...

Οι γείτονες ενημέρωσαν τις Αρχές, ακούγοντας τις φωνές του, και όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σπίτι- κοντά στο Βενιζέλειο - ο 70χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε!

Η σκηνή "πάγωσε" τους διασώστες που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν...

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: cretalive.gr