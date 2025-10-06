Νέα στοιχεία για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα - Τι δήλωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας

Αποκαλύψεις που αφορούν το διπλό φονικό που σημειώθηκε γύρω στις 20:00 την Κυριακή 5/10 σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι επαφές του ιδιοκτήτη και η απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει σε βάρος του πριν από περίπου έναν μήνα.

Για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία του με το θύμα, μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον ιδιοκτήτη, ήταν αρχιτέκτονας. Βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Το έγκλημα πρέπει να έγινε στις 8:30. Το τελευταίο 1,5 μήνα είχε γίνει ένα επεισόδιο με κάποιον που τους είχε απειλήσει. Τον επιστάτη τον είχε χρόνια εκεί. Εκεί ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Τους προσέγγισε ένα άτομο νεαρής ηλικίας, όπως μου είπαν, και μετά διέφυγε πεζός» υπογράμμισε.

«Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας»

Στο Mega μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία είπε πως τα θύματα δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές κατά το παρελθόν, παρά μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ προχώρησε στην καταγγελία που αφορούσε πυροβολισμούς προ 20 ημερών.

«Κάποιος τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο. Στην αστυνομία είπε πως δεν έχει απειληθεί από κάποιον και δεν είχε διαφορές με κάποιον. Αυτό το άτομο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικο. Υπήρξε συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά δεν υπήρχε. Μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε για ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έχει κατέβει κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών για να συνδράμει» σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από την πλευρά του ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε πως το ότι κυνήγησε τον επιστάτη δείχνει πως είτε ήθελε να κλείσει το στόμα, είτε γνωρίζονταν και οι τρεις.

Πηγή: newsbeast.gr