721 νέοι Αστυφύλακες αποφοίτησαν - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου, η τελετή ονομασίας- απονομής πτυχίων σε –721- νέους Αστυφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025.

Συγκεκριμένα, στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής ονομάστηκαν –484– νέοι Αστυφύλακες (-251- άνδρες και -233- γυναίκες), στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου –197- (-98- άνδρες και -99- γυναίκες) και στο Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου –40- (άνδρες).

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και έδρα της Σχολής Αστυφυλάκων, χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πρωτοσύγκελο κ. Άνθιμο.

Τα πτυχία επέδωσε o Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεχάρη προσωπικά τους νέους Αστυφύλακες για την ευδόκιμη ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Σχολή Αστυφυλάκων και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν o εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηνής Αντιδήμαρχος Ιωάννης Μουρτίδης, ο Διοικητής της 29ης (ΤΘΤ) Ταξίαρχος Αδαμάντιος Μαυροειδής και ο εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αντιπύραρχος Αθανάσιος Αραμπατζίδης, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ροδόπης, της Τοπικής Διοίκησης Ροδόπης, της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, διδακτικό προσωπικό και λοιποί τοπικοί επίσημοι.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος, η Ταξίαρχος (ΥΓ) Σοφία Τσουλιάγκα, ο εκπρόσωπος του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αστυνομικός Διευθυντής Αλύπιος Ναλίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Ζιώγας, ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής Αστυνομικός Διευθυντής Πέτρος Δεμερτζίδης.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου , χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός.

Τα πτυχία επέδωσε στους νέους Αστυφύλακες ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Νομού Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Βουλευτής Νομού Έβρου και επίτιμος Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Ευάγγελος Πουλιλιός, ο Διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγος Γεώργιος Βάσιος, ο Διοικητής της 98ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διοικητής της 30 ΜΚ Ταξιαρχίας ΠΖ Ταξίαρχος Γεώργιος Οικονομάκος, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας, Αξιωματικοί Στρατού, Αεροπορίας, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, διδακτικό προσωπικό και λοιποί τοπικοί επίσημοι.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Μανταρλής, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Αξής και η Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αναστασία Πουρναρά.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου , χοροστάτησε ο εκπρόσωπος του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Νικηφόρου.

Τα πτυχία στους νέους αστυφύλακες επέδωσε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιόνη, o Δήμαρχος Ρεθύμνου Γεώργιος Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου Βασίλειος Θεοδωράκης, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Μουρτζάκης, ο Διοικητής του 547 ΑΜ/ΤΠ Γεώργιος Σφηναρόλης, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου Πλωτάρχης (Λ.Σ.) Κυριάκος Πατακός και ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου Αντιπύραρχος Νικόλαος Ζανιδάκης, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων, διδακτικό προσωπικό και λοιποί τοπικοί επίσημοι.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος, ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου Αστυνομικός Διευθυντής Σπυρίδων Γερμανάκης, ο Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Παπαδάκης.

Από τους Διοικητές των Τμημάτων αναγνώσθηκαν οι Ημερήσιες Διαταγές, με τις οποίες δόθηκαν συμβουλές και παραινέσεις προς τους νέους Αστυφύλακες τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ένταξή τους στις μάχιμες Υπηρεσίες του Σώματος γίνεται σε μία περίοδο που οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών από την Αστυνομία συνεχώς αυξάνονται και την υποχρέωσή τους να διατηρήσουν το ήθος, την αποφασιστικότητα, το θάρρος και την εντιμότητά τους.

Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων, πραγματοποιείται με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Σχολή ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα αυτής.

Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και να προσφέρουν τα μέγιστα στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

Φωτογραφίες από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Φωτογραφίες από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Φωτογραφίες από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου