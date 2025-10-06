Νεότερη ενημέρωση: Συνταξιούχος Αστυνομικός ο απόστρατος που έβαλε τέλος στη ζωή του

Βαρύ είναι το πένθος που έχει σκεπάσει την τοπική ΕΛ.ΑΣ στο Ηράκλειο από τον θάνατο του συνταξιούχου αστυνομικού, νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 70χρονο πρώην αστυνομικό ο οποίος πέρασε από διάφορες υπηρεσίες του Ηρακλείου όσο ήταν εν ενεργεία και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ σε πολλούς.

Διαβάστε επίσης

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, ο 70χρονος επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

'Οταν μάλιστα έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, ο συνταξιούχος αστυνομικός ήταν ήδη νεκρός...

Πηγή: ekriti.gr