Το τελευταίο διάστημα έχει συζητηθεί αρκετά, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, η έγκριση και παροχή επιδομάτων επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων.

Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, το Policenet.gr δέχεται καθημερινά πολλά μηνύματα ένστολων αναγνωστών μας που εκφράζουν προβληματισμούς και εύλογα ερωτήματα.

Παραθέτουμε δύο ενδεικτικά μηνύματα:

Πρώτο μήνυμα:

"Αγαπητό policenet. Συγχαρητήρια για την καθημερινή ενημέρωση. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα και παρακαλώ πολύ να αναφερθείτε στο θέμα. Πως γίνεται επαγγελματίες άλλων κλάδων που κινδυνεύουν λιγότερο από τους Αστυνομικούς να λαμβάνουν μεγαλύτερο επίδομα επικινδυνότητας;

Έχουμε περισσότερους νεκρούς εν ώρα υπηρεσίας και σχεδόν καθημερινά τραυματίες. Αυτά δεν μετρούν όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα οικονομικά επιτελεία;"

Δεύτερο μήνυμα:

"Θέτω ένα ερώτημα και παρακαλώ όποιος γνωρίζει να απαντήσει.

Υπάρχει κάποιος Συνδικαλιστής ή Βουλευτής που να έχει θέσει επίσημο - θεσμικό ερώτημα αναφορικά με το γιατί, άλλα επαγγέλματα λαμβάνουν μεγαλύτερο επίδομα επικινδυνότητας από τους Αστυνομικούς;

Ξέρετε κάτι; Ορισμένα πράγματα καταλήγουν να είναι και προκλητικά..."