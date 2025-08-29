Θεόδωρος Τσαϊρίδης: Γιατί παραιτούνται οι αστυνομικοί αναρωτιούνται

Ανάρτηση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης:

Γιατί παραιτούνται οι αστυνομικοί αναρωτιούνται

Προχθές συζητούσα με έναν συνάδελφο ο οποίος έφυγε με πενταετές συμβόλαιο στην frontex

Πέραν του βασικού μισθού που είναι τριπλάσιος και τετραπλάσιος από τους δικούς μας μου μετέφερε τις παροχές

Σοκ και δέος

Ημερήσια αποζημίωση αναλόγως τον τόπο που υπηρετείς που φτάνει έως 130 ευρώ

Μηνιαία Αποζημίωση για κατάλυμα ανάλογα τον τόπο που υπηρετείς (2000 ευρω+)

Αποζημίωση για ταξιδιωτικά εισιτήρια για εσένα και την οικογένεια σου (ανάλογα την έδρα)

Ο οργανισμός καλύπτει το 80% των ιατρικών εξετάσεων καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φαρμακευτικές αγωγές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό το καλύπτει ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που τους χορηγούν ακόμα και όχημα

Ετήσιος ιατρικός έλεγχος σε ιδιωτική κλινική χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Υπηρεσιακό laptop και κινητό

Στολές αλεξίσφαιρα κλπ εξοπλισμός όλα χορηγούνται

Και εννοείται γνωρίζουν τι εργάζονται και δεν το μαθαίνουν αργά το βράδυ για την επόμενη

Μάλιστα όταν βρέθηκε στην σχολή με αστυνομικούς άλλων χωρών, όταν τους μετέφερε τις συνθήκες εργασίας, τις εντολές καθώς και θέματα σχετικά με τον εξοπλισμό άπαντες νόμιζαν ότι τους κάνει πλάκα .

Από αυτά τα απλά παραδείγματα που αποτελούν δεδομένα σε όλες τις σύγχρονες αστυνομίες ενώ στην Ελληνική Αστυνομία όνειρο θερινής νυκτός, μπορεί να λυθούν τυχόν απορίες στον καθένα γιατί υπάρχουν μαζικές παραιτήσεις

Και το εξοργιστικό είναι όχι οτι δεν μπορούν να συμβούν στην χώρα μας, αλλά ότι δεν θέλουν να γίνουμε σύγχρονη αστυνομία

Γιατί αν ήθελαν θα το έπρατταν

Θέλουν να μας έχουν αναλώσιμους αριθμούς και οι ίδιοι να απολαμβάνουν τα πλούσια προνόμια και τις γνωριμίες.

Πηγή: bloko.gr