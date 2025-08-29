43 Nέες Παραιτήσεις Αξιωματικών

Νέο κύμα εξόδου 43 Στρατιωτικών (προέλευσης ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΜΥ, ΕΜΘ) από τις EΔ, λόγω απογοήτευσης από πενιχρούς μισθούς και άλυτο πρόβλημα της στέγασης τους.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα staratalogia.gr , αποστρατεύθηκαν, μεταξύ των 43, 13 (6+7) Λοχαγοί από ΣΣΕ - ΣΣΑΣ αντίστοιχα και 5 (4+1) Υπολοχαγοί από ΣΣΕ - ΣΣΑΣ, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υπυργό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πάντως αντίστοιχα αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση και στην Ελληνική Αστυνομία, όπου το τελευταίο διάστημα υποβάλλονται πολλές παραιτήσεις στελεχών.

