Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση την ώρα που πήγαινε να «πιάσει» βάρδια

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου:

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο την άνανδρη και απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε συνάδελφός μας, αστυνομικός του Α.Τ. Χερσονήσου, την ώρα που κατευθυνόταν στην υπηρεσία του για να αναλάβει βάρδια. Ο συνάδελφος δέχθηκε βίαιη επίθεση από νεαρό σεσημασμένο άνδρα, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ωστόσο η πράξη αυτή δεν παύει να αποτελεί μια κατάφωρη και αδικαιολόγητη επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί με αυταπάρνηση το καθήκον του.

Χάρη στην έγκαιρη και αποφασιστική επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ο δράστης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Ένωσή μας ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση:

Καμία επίθεση σε βάρος αστυνομικού δεν θα μείνει αναπάντητη.

Η βία και η στοχοποίηση των αστυνομικών είναι πλήγμα για το κράτος δικαίου και για την κοινωνία συνολικά.

Θα απαιτήσουμε την παραδειγματική τιμωρία του δράστη από την Ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη Πολιτεία.

Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με επιθέσεις, απειλές και κινδύνους, πολλές φορές ακόμη και εκτός υπηρεσίας, μόνο και μόνο επειδή φορούν τη στολή και υπηρετούν την ασφάλεια των πολιτών. Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα προστασίας και θεσμικής θωράκισης των συναδέλφων μας, αναγνωρίζοντας στην πράξη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελούμε το λειτούργημά μας.

Η Ένωσή μας θα σταθεί αταλάντευτα δίπλα στον συνάδελφο και μέλος μας, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη – νομική, ηθική και υλική. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση της σωματικής ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας και του κύρους όλων των συναδέλφων μας.

Η κοινωνία μάς θέλει δυνατούς, και εμείς θα παραμείνουμε δυνατοί. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θεωρεί τους αστυνομικούς «εύκολο στόχο». Η ασφάλεια των πολιτών περνά μέσα από τον σεβασμό και την προστασία εκείνων που τη διασφαλίζουν.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος ΠΙΚΡΑΚΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ