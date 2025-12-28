Περί Βραχείας Άδειας ο λόγος ...

Αγαπητό policenet, ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες αστυνομικούς ανα την χώρα, είναι πως δεν εχει δοθεί ακόμα κάποια παράταση στο χρόνο που μπορούν οι αστυνομικοί να λάβουν τη φετινή βραχεία άδεια τους.

Ιδιαίτερα σε νομούς με μπλόκα αγροτών, πολλοί συνάδελφοι δεν θα προλάβουμε να τις πάρουμε.

Εντύπωση μου κάνει που φέτος δεν είδα και κάποια ανακοίνωση με σχετικό άιτημα για παράταση

Παρακαλώ γνωρίζει κάποιος κάτι;;

Θα δοθεί σχετική παράταση τελικά?

Η ανωτέρω επιστολή εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας