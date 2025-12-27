"Έφυγε" ένας ενσυνείδητος Αστυνομικός που υπηρέτησε με ήθος

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και οδύνη για την άδικη και πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου Γιάννη Μαντίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών.

Ο Γιάννης υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, ενσυνείδητος μάχιμος αστυνομικός, ένας εξαίρετος συνάδελφος και άνθρωπος που υπηρέτησε με ήθος, σεβασμό και αφοσίωση το καθήκον του.

Διαβάστε επίσης

Για την απώλεια του εκλεκτού μας συναδέλφου εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Σαράντα Μαρτύρων, στις Σέρρες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος