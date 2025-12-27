Παραιτήσεις Αστυνομικών: Ένα ζήτημα που προβληματίζει ...

"Αγαπητό policenet, τα τελευταία 24ωρα έχουν αναρτηθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεις που αφορούν απολύσεις Αστυνομικών, ύστερα από δική τους αίτηση.

Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν τις παραιτήσεις 7 Αστυνομικών.

Και συγκεκριμένα 2 Ανθυπαστυνόμων και 5 Ειδικών Φρουρών.

Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι ημερομηνίες γέννησης των συγκεκριμένων Αστυνομικών.

Παραθέτω τα έτη γέννησης όπως τα αναγράφει το ΦΕΚ:

1986, 1989, 1993, 1994

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε πρόκειται για νέους Αστυνομικούς που είχαν ακόμα πολλά να προσφέρουν.

To ζήτημα θα έπρεπε να προβληματίζει περισσότερο την Πολιτεία.

Αν ανατρέξετε σε παλαιότερα ΦΕΚ θα δείτε πως οι παραιτήσεις Αστυνομικών με λιγότερα από 20 έτη υπηρεσίας, δεν είναι πλέον σπάνιο φαινόμενα.

Στελέχη με εκπαίδευση και πολύτιμη εμπειρία, αποχωρούν πρόωρα.

Παρακαλώ το policenet να αναδείξει το ζήτημα, μιας και το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει διαρκώς προσωπικό με ικανότητες.

Σας ευχαριστώ για το βήμα"

Η ανωτέρω επιστολή εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας