Πρώην ένστολος εξηγεί γιατί παραιτήθηκε για τα εργοστάσια της Ολλανδίας

Πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή στις Πανελλήνιες. Τα κατάφεραν. Ωστόσο τα πράγματα δεν ήρθαν όπως είχαν οραματιστεί. Η υπέρτατη χαρά της προοπτικής να ασκείς ως επάγγελμα αυτό που αγαπάς πραγματικά, προσφέροντας παράλληλα τις υπηρεσίες σου σε μια αξία και ιδέα που επίσης αγαπάς ολοκληρωτικά, έδωσε τη θέση της σε μια καριέρα -και τελικά μια ζωή- που όμως την είχαν φανταστεί πολύ διαφορετικά. Και τελικά, όταν η υπομονή εξαντλήθηκε, αναγκάστηκαν να πάρουν τη μεγάλη, και δύσκολη απόφαση.

Ο λόγος, μεταξύ άλλων, για τους τεχνικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, δηλαδή τους απόφοιτους της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ). Το Newsbomb ανακάλυψε ότι αρκετοί από αυτούς -διψήφιος αριθμός- μόνο το τελευταίο διάστημα, έχουν υποβάλλει την παραίτησή τους από μια σίγουρη καριέρα και προοπτική, προτιμώντας να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην ξενιτιά και στα εργοστάσια της Ολλανδίας.

Όπερ σημαίνει, ότι οι Ολλανδοί βιομήχανοι είναι αυτοί που κερδίζουν από την τεχνογνωσία και το μεράκι των μέχρι πρόσφατα στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, που εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν με τα έξοδα του ελληνικού λαού για μια συγκεκριμένη, όσο και κρίσιμης σημασίας, αποστολή, την οποία αποφάσισαν όμως να αφήσουν στη μέση.

Το ερώτημα είναι, γιατί υπάρχει πλέον κύμα αποχωρήσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις και γιατί οι στρατιωτικές σχολές – που άλλοτε ήταν οι πρώτες με βάσεις που ξεπερνούσαν ακόμα και το 18 στις Πανελλήνιες- πλέον κατακρημνίζονται, με τα πρώτα μάλιστα οργανικά κενά να έχουν αρχίσει να δημιουργούνται;

Αυτό συμβαίνει και ενώ η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία τελευταία έχουν κάνει σοβαρές ενέργειες οι οποίες δείχνουν ότι το πρόβλημα έχει γίνει αντιληπτό και υπάρχει η βούληση για να αντιμετωπιστεί. Αυξήσεις στους μισθούς και στις παροχές, επιπλέον κίνητρα, έναρξη μισθοδοσίας ακόμα και από την πρώτη ημέρα της φοίτησης στη σχολή, είναι κάποιες από τις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος ποιοτικού για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Αρκούν όμως αυτά, ή μήπως χρειάζεται κάτι περισσότερο και πιο ουσιαστικό;

Ο Νικόλας Κατσιαδράμης, που λάτρευε τα αεροσκάφη και την Ελλάδα από μικρό παιδί, είναι πρώην Ανθυπασπιστής, με δεκαετή σχεδόν προσφορά ως μηχανικός στα F-16 -βραβευμένος μάλιστα-, αλλά ζει πια στο Αϊντχόβεν και εργάζεται σε εργοστάσιο στην παραγωγή μικροτσίπ. Στη συνέντευξή του στο Newsbomb, εξηγεί τους λόγους της δύσκολης απόφασής του. Την παρουσιάζει σαν «μονόδρομο» και μάλλον αρκετοί θα συμφωνούσαν μαζί του.

Το ρεπορτάζ αυτό δεν έχει στόχο να στηλιτεύσει τα κακώς κείμενα των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και ενώ πράγματι γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Και σίγουρα, δεν έχει στόχο να αποτελέσει κάτι σαν «οδηγό» για όσους ενδεχομένως σκέφτονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με τον Νικόλαο Κατσιαδράμη και τόσους άλλους. Ο στόχος είναι να αναδειχτεί μια δυσάρεστη κατάσταση, ώστε να επέλθει και η κατάλληλη λύση, ώστε το προσωπικό των μαχητικών αεροσκαφών μας να εργάζεται υπερήφανα και απρόσκοπτα, ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή του.

Μακάρι ο πρώην Επισμηνίας να μην είχε κανέναν λόγο να σταματήσει να κάνει αυτό που αγαπά, που είναι να προσφέρει αυτή την κρίσιμη υπηρεσία στο έθνος μας. Ή μακάρι να μπορούσε να μεταπειστεί και να επιστρέψει– αν και, όπως μας λέει, αν έρθει η «κακιά η ώρα», τότε αμέσως θα δηλώσει ξανά παρών στην πρωινή αναφορά της Μοίρας του… Το μήνυμα που θέλει να περάσει δε, μέσω του Newsbomb, στους υπεύθυνους, είναι απλό. «Να μην εθελοτυφλούν»… Και όπως είπαμε, δεν είναι ο μόνος…

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορεί κάποιοι να τον αναγνωρίσουν – ήταν ο πρωταγωνιστής σε παλαιότερο επεισόδιο της εκπομπής του στρατού «Με Αρετή και Τόλμη», ως πρότυπο ίσως. Όχι πια.

«Γιατί παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για την Ολλανδία»

Επικοινωνήσαμε και με άλλα πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που πλέον έχουν δημιουργήσει μια μικρή… παροικία στην Ολλανδία.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον όρο της ανωνυμίας, συμφώνησε να μας μεταφέρει τις σκέψεις του γραπτώς, σχετικά με το ερώτημα γιατί πλέον ο κρύος καιρός του βορρά και τα εργοστάσια, του φαίνονται πιο θελκτικά από τις πτέρυγες μάχης όπου έδινε και την ψυχή του…

Τις δημοσιεύουμε αυτούσια:

Αιτίες/αφορμές:

Αποδοχές

Ο στρατιωτικός διατάζεται να υπηρετήσει σε ένα άγνωστο μέρος με μισθό ικανό μόνο για τα βασικά και απαραίτητα . Πληθώρα στελεχών εργάζονται και σε δεύτερες δουλειές, προφανώς παράνομα και προφανώς για λόγους ανωτέρας βίας. Οι αποδοχές που ....

