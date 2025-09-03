Ο Μητσοτάκης "έκλεισε το… μάτι" στους ένστολους για αυξήσεις στους μισθούς

Με τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ να πλησιάζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παράδοση πέντε νέων σκαφών στο Λιμενικό έκλεισε το μάτι στους ένστολους για αυξήσεις στα μισθολόγια των σωμάτων ασφαλείας.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης και της στήριξης της οικογένειας απορρίπτοντας την πρόταση της αντιπολίτευσης για 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους.

Διαβάστε επίσης

Το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο συγκρούονται για τους αριθμούς της οικονομίας με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει στη Μαύρη Βίβλο τη αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη προκειμένου να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα ενόψει και της νέας του παρέμβασης στη Θεσσαλονίκη την παραμονή της ΔΕΘ.

Αυτή τη φορά αφορμή ήταν η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου και πρώην κυβερνητικού εταίρου στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖ-ΑΝΕΛ στις συνομιλίες της κρητικής μαφίας.

Στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την οποία θα μεταδώσει απευθείας το Mega Newς, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ασκήσει δομική κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ κάνοντας και τη σύγκριση των αριθμών μεταξύ της κυβέρνησής του και της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πηγή: megatv.com