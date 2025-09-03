Ποιοι είναι οι δύο αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που… ξεδόντιασαν τη «Μαφία της Κρήτης»

Μία τεράστια επιτυχία σημείωσε η ΕΛ.ΑΣ., μέσω της αποδόμησης μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε με χαρακτηριστικά «μαφίας» στην Κρήτη.

Για την εν λόγω επιτυχία σημαντικό ρόλο έπαιξαν δύο Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που πριν από μήνες, με απόφαση της ηγεσίας μετατέθηκαν από την Αθήνα, προκειμένου να αναλάβουν τα ηνία νευραλγικών Υπηρεσίας της Αστυνομίας στην Κρήτη.

O Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου

Πρόκειται για τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου και τον Υποδιευθυντή Ασφάλειας και Δίωξης Εγκλημάτων, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Γιάννη Σγούρο.

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γιάννης Σγούρος

Πρόκειται για εξαιρετικά έμπειρους Αξιωματικούς που χαίρουν του σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων τους, ενώ στο παρελθόν είχαν πολλές επιτυχίες, υπηρετώντας σε Υπηρεσίες της Αττικής.

