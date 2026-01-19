Νέο πένθος για την Αστυνομική Οικογένεια: Και δεύτερος εν ενεργεία Αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή

Δυστυχώς το πένθος συνεχίζεται για την Αστυνομική Οικογένεια.

Εχθές αναρτήθηκε η συλλυπητήρια ανακοίνωση που αφορούσε την απώλεια εν ενεργεία Αστυνομικού (δείτε εδώ την ανακοίνωση).

Σήμερα, πληροφορηθήκαμε από αναγνώστες του Policenet.gr πως "έφυγε" από τη ζωή ένας ακόμα εν ενεργεία Αστυνομικός.

Πρόκειται για τον Αρχιφύλακα Αθανάσιο Εμμανουηλίδη που απεβίωσε εχθές το πρωί.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο (20/1/2026) στις 11.00 στον Ι.Ν. Αγίας Αναστασίας Περισσού.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.