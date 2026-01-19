Κρίσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι φετινές τακτικές Κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότερη ημέρα έναρξης είναι η Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να έχει "κλειδώσει" ακόμα.
Εκτιμάται πως η διάρκεια των κρίσεων (μετά την έναρξη) θα είναι σύντομη.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη το Policenet.gr θα επανέλθει για να σας ενημερώσει.
