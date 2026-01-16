Κρίσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Πλησιάζει η έναρξη τους - Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

Όπως γράφαμε και σε χθεσινό άρθρο του Policenet.gr , η έναρξη των φετινών τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. είναι πλέον εξαιρετικά κοντά.

Ρυθμιστικός παράγοντας για την έναρξη τους εξακολουθούν να είναι οι εξελίξεις γύρω από το αγροτικό.

Σύμφωνα με πηγές του Policenet.gr , οι φετινές κρίσεις δεν θα έχουν μεγάλες αλλαγές. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί και το γεγονός ότι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, ανανέωσε τη θητεία του για τρίτη χρονιά.

Αναφορικά με τις Διοικήσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, το αποτύπωμα τους είναι ιδιαίτερα θετικό.

Ως εκ τουτου, αυτή τη στιγμή, το επικρατέστερο σενάριο είναι πως οι Υποστράτηγοι Γενικοί Διευθυντές αναμένεται να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Επίσης δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές ούτε για τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τέλος αναφορικά με τη διοίκηση της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», φαίνεται πως και εκεί δεν θα υπάρξουν αλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει αποδειχθεί και στη διεξαγωγή των τακτικών Κρίσεων των προηγούμενων ετών, σε αυτό το στάδιο, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, το Policenet.gr θα επανέλθει για να σας ενημερώσει.

