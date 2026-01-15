Κρίσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Τι αναμένεται για το «Ελληνικό FBI»

Προ των πυλών είναι οι φετινές τακτικές Κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Η αιτία της καθυστέρησης των τελευταίων ημερών είναι το αγροτικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr, η έναρξη των Κρίσεων είναι κοντά.

Αναφορικά με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές από τις Κρίσεις.

Άλλωστε η αποτελεσματικότητα της εν λόγω Υπηρεσίας επιβεβαιώνεται από τις καθημερινές επιτυχίες της.

Η Πολιτική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ποιότητα και την αξιοπιστία του "Ελληνικού FBI", ως εκ τούτου ο Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης αναμένεται να συνεχίσει στο "τιμόνι" της εν λόγω Υπηρεσίας.

Σταθερότητα αναμένεται και για τους Αξιωματικούς που διοικούν τις Υποδιευθύνσεων της Δ.Α.Ο.Ε..

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, το Policenet.gr θα επανέλθει για να σας ενημερώσει.