Κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Οι πληροφορίες για τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, τον Διευθυντή και αναπληρωτή της Δ.Α. Τρικάλων

Ξεκινούν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για παραμονή του αρχηγού Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr οι κρίσεις ξεκινούν το Σαββατοκύριακο- καλώς εχόντων των πραγμάτων με τους αγρότες. Ο-Τρικαλινός- Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Ταξίαρχος Στέλιος Μπιλιάλης κρίνεται για προαγωγή στο βαθμό του Υποστρατήγου και παραμονή στη Γενική. Εξάλλου θεωρείται από τους πιο πετυχημένους στη θέση του.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Ταξίαρχος Δημήτρης Μήτραινας παραμένει στο βαθμό του και πιθανολογείται ότι αναβαθμίζεται και κατεβαίνει σε κεντρικές υπηρεσίες των Αθηνών, με προοπτική περαιτέρω εξέλιξης. Τέλος ο αναπληρωτής της Δ.Α. Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής Θανάσης Καππάς οριακά κρίνεται για προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου-ίσως να μη φτάσει ως τη σειρά του- αλλά με μεγάλη πιθανότητα παραμονή στη ΔΑ Τρικάλων ως Διευθυντής. Για τους Υποδιευθυντές και Αστυνόμους δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, καθώς δεν αναμένεται να προχωρήσουν οι κρίσεις σε βάθος.

Ας κρατήσουμε πάντα στο μυαλό μας πάντως ότι κρίσεις είναι υπάρχει και το ενδεχόμενο της έκπληξης.