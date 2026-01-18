"Έφυγε" εν ενεργεία Αστυνομικός - Υπήρξε η ψυχή της Υπηρεσίας του από το 1999 έως και σήμερα

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Σερρών:

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και οδύνη για την άδικη και πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου, Αρχιφύλακα Παλαιολόγου Παύλου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Ο Παύλος υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, ευσυνείδητος και ακούραστος αστυνομικός, εξαίρετος συνάδελφος με έντονο πνεύμα προσφοράς.

Υπήρξε η ψυχή του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνα, όπου υπηρετούσε ως Γραμματέας από την ίδρυση του Τμήματος το 1999 έως και σήμερα.

Για την απώλεια του εκλεκτού μας συναδέλφου εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος