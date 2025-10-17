Νέο Μισθολόγιο Αστυνομικών: Τι δήλωσε στο Policenet.gr ο Δημ. Καραγιαννόπουλος

Για το υπό διαβούλευση μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας μίλησε στο Policenet.gr ένας άνθρωπος με εμπειρία δεκαετιών στον χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος, ο Δημήτρης Καραγιαννόπουλος, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να ανταμείβει το έργο των αστυνομικών και όχι να συντηρεί μια αδικία ετών.

Διαβάστε επίσης

«Κυρία Μαραγκουδάκη, το υπό διαβούλευση μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελεί, δυστυχώς, συνέχεια του μισθολογίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Τόσκα, που επέφερε δραματικές μειώσεις και φτωχοποίηση του χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού.

Αντί να διορθώνει τις αδικίες εκείνης της περιόδου, διατηρεί τη βασική του φιλοσοφία, μεταφέροντας τα ίδια προβλήματα και στρεβλώσεις στο παρόν.

Παρά τις διακηρύξεις για «αυξήσεις» και «δικαιοσύνη», το σχέδιο νόμου δεν αποκαθιστά την πραγματική απώλεια εισοδήματος των συναδέλφων μας και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που έχουν ξεκάθαρα επιδικάσει την ανάγκη πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών των ενστόλων.

Α. Το συνολικό κονδύλι που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό απέχει σημαντικά από το απαιτούμενο για ουσιαστικές αυξήσεις. Οι διαφορές που προβάλλονται επικοινωνιακά (π.χ. «+300 ευρώ σε τρία χρόνια» Πιερρακάκης) δεν ισχύουν ούτε στα μικτά ούτε στα καθαρά. Στην πραγματικότητα, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 40 έως 80 ευρώ μικτά για τις περισσότερες βαθμίδες.

Β. Εξακολουθούν οι αποκλίσεις μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Δεν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, παρά τη ρητή πρόβλεψη για ενιαίο μισθολόγιο. Αντίθετα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει σχεδιάσει το μισθολόγιο με βάση τη δομή των Ε.Δ., αγνοώντας ότι οι υπαξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχουν αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη. Το αποτέλεσμα είναι να διευρύνονται οι μισθολογικές ανισότητες εις βάρος των αστυνομικών.

Γ. Οι διαβαθμίσεις μεταξύ κατηγοριών παραμένουν άδικες. Η Α' κατηγορία λαμβάνει πολλαπλάσια αύξηση, ενώ οι Β', Γ' και Δ' περιορίζονται σε ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Οι αποδοχές των συναδέλφων αυτών δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα προσόντα τους.

Δ. Την ίδια στιγμή, στον Στρατό, τα λεγόμενα «ισοδύναμα του Δένδια» —το νέο βαθμολόγιο δηλαδή— προβλέπουν σε βάθος χρόνου μειώσεις, καθώς η ανακατανομή βαθμών και χρόνων εξέλιξης λειτουργεί εις βάρος των χαμηλόβαθμων. Αν εφαρμοστεί παρόμοιο μοντέλο στην ΕΛ.ΑΣ., θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω οικονομική καθήλωση.

Ε. Παραμένουν παγωμένα για πάνω από 30 χρόνια τα πενθήμερα, χωρίς καμία προσαρμογή στο σημερινό κόστος ζωής και στην πραγματική υπηρεσιακή επιβάρυνση των συναδέλφων. Ζητούμε άμεση αύξηση του επιδόματος πενθημέρου.

ΣΤ. Η νυχτερινή ωριαία αποζημίωση πρέπει επιτέλους να αναπροσαρμοστεί ουσιαστικά – τα ποσά που λαμβάνουμε δεν αντανακλούν ούτε το ρίσκο ούτε τη σωματική καταπόνηση.

Ζ. Τέλος, πρέπει να καθιερωθεί η πληρωμή υπερωριών και αργιών, όπως ισχύει για όλους τους άλλους εργαζόμενους. Δεν νοείται εργαζόμενος που καλείται σε 12ωρα, σε έκτακτες επιφυλακές και σε συνεχή βάρδια να μην αμείβεται αναλόγως.

Συνοψίζοντας, ζητούμε:

• Πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για αποκατάσταση αποδοχών. (Περιλαμβάνει και τα δώρα)

• Δίκαιη κατανομή αυξήσεων σε όλες τις κατηγορίες.

• Αναπροσαρμογή πενθημέρων, νυχτερινών και υπερωριών με βάση τα πραγματικά δεδομένα υπηρεσίας.

Οι αστυνομικοί της χώρας δεν ζητούν προνόμια — ζητούν ισονομία, δικαιοσύνη και αξιοπρεπή διαβίωση. Ένα μισθολόγιο που θα ανταμείβει το έργο τους και όχι ένα ακόμη που απλώς θα συντηρεί την αδικία.»