Αποζημίωση ύψους 115.000 ευρώ για Αστυνομικό

To Policenet.gr ενημερώθηκε από τη Δικηγορική Εταιρεία Καλούδης για μία θετική εξέλιξη που αφορά τη δικαίωση Αστυνομικού.

Παραθέτουμε την σχετική ενημέρωση:

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας στην δικαίωση αστυνομικών , θυμάτων τροχαίου ατυχήματος κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος τους. Συγκεκριμένα Αστυνομικός δικαιώθηκε με αποζημίωση ύψους 115.000 ευρώ για τροχαίο ατύχημα που υπέστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου (331/2024 ) απερρίφθη η αναίρεση της αντιδίκου ασφαλιστικής εταιρίας εναντίον του εντολέα μας και επικύρωσε την υπ΄αρ. 5002/2024 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο τραυματισμός του είχε ως αποτέλεσμα μόνιμη αναπηρία, η οποία τον καθιστά ανίκανο για μάχιμη δράση και περιορίζει μόνιμα την επαγγελματική του εξέλιξη.

Η απόφαση επιδίκασε αποζημιώσεις που αφορούν, ενδεικτικά :

· Έξοδα νοσηλείας, χειρουργικών επεμβάσεων και φυσικοθεραπειών.

· Απώλεια μισθολογικών αποδοχών και επιδομάτων υπηρεσιακής ετοιμότητας.

· Χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη ο παθών.

· Αποζημίωση λόγω μόνιμης αναπηρίας.

· Αποζημίωση για μελλοντικές ιατρικές πράξεις.

Ως Δικηγορική Εταιρεία Καλούδης, σταθήκαμε δίπλα στον εντολέα μας μεθοδικά, συγκεντρώνοντας όλα τα αναγκαία ιατρικά και υπηρεσιακά στοιχεία και αναδεικνύοντας στο Δικαστήριο το σύνολο των πραγματικών συνεπειών του ατυχήματος.

Το Εφετείο υιοθέτησε πλήρως τους ισχυρισμούς μας και προχώρησε σε μια απόφαση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αναδεικνύει τις πολλαπλές συνέπειες που μπορεί να έχει ένας σοβαρός τραυματισμός στην οικονομική ασφάλεια και στην επαγγελματική πορεία ενός αστυνομικού.

Συνιστά ένα ουσιαστικό νομολογιακό προηγούμενο, που ενισχύει την προστασία όλων όσοι υπηρετούν καθημερινά υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου.